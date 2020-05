Reforman la Policía Bonaerense, dando más injerencia a los municipios

Todas las fuerzas que patrullan la ciudad estarán ahora a cargo de un único jefe de Estación de Policía, cuya elección podrá quedar a cargo del intendente. También hay cambios en la DDI y Narcotráfico. El Ministerio de Seguridad dispuso una profunda reforma de la Policía Bonaerense otorgando mayor injerencia a los intendentes en la seguridad de los distritos. Así lo confirmó la Resolución 341 que lleva la firma del ministro Sergio Berni y cuyos principales cambios están dirigidos a los distritos con más de 70 mil habitantes, entre ellos Campana. La restructuración orgánica y funcional de la Policía no es una municipalización, aunque buscar delegar facultades a los jefes comunales hasta ahora reservadas para la cúpula de la cartera de Seguridad bonaerense, como la elección del jefe de Estación de Policía, una nueva figura que pasará a ser la máxima autoridad policial en el distrito y tendrá bajo su órbita todas las fuerzas que patrullan la ciudad y las comisarías. Esto supone la supresión definitiva de las Jefaturas Departamentales, que en nuestra región abarcaba Campana, Zárate y Escobar, para pasar a un esquema más federalizado que podría adaptarse al lema "una sola ciudad, una sola Policía". El objetivo es evitar, como sucede ahora, diferentes líneas de reporte en un mismo distrito. El área de investigaciones no está exenta de los cambios. En nuestra región, la ex Dirección Departamental de Investigaciones pasa a asentarse en cada municipio, creándose la Subdelegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Campana que, junto a Narcotráfico, trabajarán "en coordinación" con el jefe de Estación de Policía, según precisaron fuentes policiales a este medio. La reforma se implementará en los 44 municipios más poblados del territorio bonaerense y en 14 que todavía no tienen policía comunal. Desde el Municipio de Campana confirmaron que estaban en conocimiento de inminentes cambios en la estructura policial, pero que todavía no hubo modificaciones en el distrito. A nivel zonal, la Estación de Policía Departamental de Seguridad Campana reportará a la Superintendencia de Seguridad Región Interior Norte I, que integra además los partidos de Zárate, San Antonio de Areca, San Andrés de Giles, Exaltación de La Cruz y Carmen de Areca. Por otro lado, la Resolución promueve una mayor integración de las operaciones de la Policía Bonaerense con las áreas municipales de seguridad y prevención ciudadana, como los Centro de Monitoreo. En Campana no será novedad: desde el inicio de la gestión de Juntos por el Cambio, el CIMOPU trabaja de manera coordinada con las fuerzas policiales móviles y de emergencia a través de la Mesa de Enlace. En esa dirección, la disposición ministerial propone la creación de "Mesas de Coordinación Local" para la confección de mapas del delito y la planificación de acciones que servirán de base para un "Plan Integral de Seguridad Local" que deberá ser elevado por los municipios y refrendado por la cartera de Seguridad bonaerense. Idéntico mecanismo será válido para la designación del jefe de Estación de Policía: el intendente deberá girar los candidatos de su preferencia a La Plata y el ministro dará o no el visto bueno. Fuentes ministeriales informaron al El Día que el jefe de Estación será el responsable "del proceso de planificación, ejecución y control del despliegue policial". Una especie de sheriff yanqui que en nuestra ciudad mandará sobre el Comando Patrulla, la Policía Local, la Comisaría Primera y sobre la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Kicillof centraliza el mando policial y abre el juego a los intendentes para sugerir nombres. asi lo expresa la Resolución 341 firmada por Berni.





En el nuevo esquema, los intendentes pueden tener más control sobre la seguridad de sus distritos.





La disposición del ministro Sergio Berni prevé profundos cambios en la estructura y operatividad de la fuerza bonaerense.



Reforman la Policía Bonaerense, dando más injerencia a los municipios

