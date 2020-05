Serían dos, aunque anoche todavía no habían sido confirmados oficialmente. Uno de ellos se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital San José. A nivel nacional, ayer se informaron 327 nuevos contagiados. Después de 18 días sin nuevos positivos de coronavirus, nuestra ciudad recibió ayer la noticia de dos contagios locales. Se trata de casos que están bajo seguimiento del Hospital San José, aunque anoche todavía no habían sido confirmados oficialmente por el Municipio. El último informe de situación de la Municipalidad de Campana se conoció ayer al mediodía y no reportó novedades respecto a las últimas semanas. Sin embargo, de una comunicación vertida el viernes por la tarde, se conocía que, a dicha fecha, había 17 casos sospechosos a la espera de resultados. Y dos de ellos fueron informados como positivos ayer por la tarde. Según pudo confirmar La Auténtica Defensa, uno de los casos corresponde a un vecino del barrio La Josefa, quien se encuentra internado en el sector de Terapia Intensiva del nosocomio municipal. Este caso habría generado mucha preocupación entre las autoridades locales, dado que se trata de un hombre que comparte vivienda con otras nueve personas y que proviene de un barrio populoso como La Josefa. De hecho, dos familiares ya habrían sido testeados, al tiempo que se habría montado un operativo especial para asegurar que esta quienes compartían domicilio con este hombre cumplan con el aislamiento establecido por el protocolo correspondiente. El otro caso, según fuentes consultadas por LAD, se trataría de una mujer domiciliada en el barrio Lubo, quien se encontraría en buen estado general, sin síntomas evidentes de coronavirus. Con estos dos positivos, Campana llega a nueve casos en total. De los anteriores siete, cuatro fueron dados de alta, mientras los restantes tres fallecieron.

Imagen ilustrativa CIFRAS NACIONALES Estos dos casos que se conocieron ayer en nuestra ciudad son parte de los 327 nuevos contagiados que fueron informados anoche por el Ministerio de Salud de la Nación. En ese mismo parte se indicó además que, en las últimas 24 horas, se habían producido 7 nuevas muertes (cuatro hombres de 55, 72, 74 y 89 años; y tres mujeres de 81, 86 y 96), por lo que el número total de fallecidos en el país por coronavirus ascendió a 363. En tanto, con los 327 nuevos casos (el 90% correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buen Aires), el total de infectados subió hasta 7.805 en el país. De esa cifra, 2.534 ya fueron dados de alta. MOVIMIENTO EN CABA El clima primaveral de ayer fue aprovechado en la Ciudad de Buenos Aires por miles de chicos que circularon por la vía pública después de dos meses de aislamiento por la pandemia de coronavirus, en el marco de las salidas recreativas implementadas por el Gobierno porteño. Calles, avenidas, plazas y parques mostraron un paisaje distinto, con bicicletas, skates, monopatines y triciclos, y principalmente la presencia de chicos que hasta el momento habían permanecidos confinados en sus hogares. El clima acompañó el regreso de los chicos a las calles con una jornada soleada y una máxima cercana a los 27 grados.

Coronavirus:

Después de 18 días Campana volvió a tener nuevos casos positivos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar