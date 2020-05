El Municipio comenzó un ciclo de charlas con profesionales en redes sociales

A través de sus redes sociales, distintos profesionales brindarán consejos y responderán preguntas de los vecinos. El primer encuentro estuvo a cargo de la Lic. Mayra Carneiro, quién abordó el tema "La psicología en tiempos de pandemia". El Municipio comenzó este jueves un ciclo de charlas a través de sus redes sociales con profesionales de la ciudad, a fin de dialogar sobre distintas preocupaciones y temas que interesan a los vecinos durante la cuarentena. Los encuentros se transmiten en vivo y en directo por Instagram @campanagov y Facebook Municipalidad de Campana y cuentan con la organización de manera conjunta por las Secretarías de Desarrollo Social, Educación y Cultura y Salud. La primera charla estuvo a cargo de la Lic. Mayra Carneiro, quien abordó "La Psicología en tiempos de pandemia". Por alrededor de 30 minutos, respondió las consultas e inquietudes que le formulaban los vecinos, muchas de ellas vinculadas a situaciones generadas por la cuarentena. En tal sentido, enfatizó en la importancia de no ponerse exigencias muy altas. "Si bien mantener una rutina ayuda a organizar el tiempo que estamos en casa, hay que permitirse no tener ganas de hacer algo sin que ello genere una angustia", dijo. Sobre la situación que viven los más chicos - que también sienten angustia e incertidumbre por los tiempos que se viven- recomendó a los padres "acompañarlos y permitirles que expresen su angustia". Además, sostuvo que es importante establecerles una rutina y un orden para desarrollar sus actividades escolares pero también es fundamental generar tiempo para jugar en familia y leer cuentos. "Y si no tienen ganas de hacer nada, también está bien", agregó. En tanto que para los adolescentes, confió en la necesidad de darles su espacio y permitirles conectarse más tiempo con la tecnología para poder vincularse con sus pares y amigos. También hizo hincapié en el valor de conectarse con los abuelos u otros familiares a través de videollamadas o mensajes de texto. Por último, se refirió a la dificultad de conciliar el sueño como consecuencia de la preocupación que genera la pandemia. Por eso, propuso no mirar la televisión antes de ir a dormir sino realizar alguna actividad lúdica en familia u otra acción que los distraiga. "Es importante entender que todos estamos en la misma situación y lo que hacemos es para cuidarnos y cuidar al otro. Esa es la prioridad", cerró la Lic. Carneiro.



El Municipio comenzó un ciclo de charlas con profesionales en redes sociales

