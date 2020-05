La diputada Alonso lidera la Agrupación "Néstor Kirchner Campana"

El espacio político dentro del Frente de Todos fue lanzado esta semana a través de las redes sociales. Además, fue designada presidente de la Comisión de Trabajo de la cámara baja bonaerense. "La idea es arremangarse, no bajar los brazos, y volver a poner a la provincia de pie. Eso incluye a Campana, por supuesto", señaló. "Creemos fuertemente en una nueva forma de sentir y hacer política; colectiva, transversal, atento a las necesidades de los vecinos y vecinas de la ciudad", dice el comunicado oficial sobre la reciente creación de la agrupación "Néstor Kirchner Campana". Cuarentena mediante, el lanzamiento se hizo a través de las redes sociales como "un nuevo espacio de construcción y militancia dentro del Frente de Todos" y dice estar integrado "por compañeros y compañeras con gran vocación de servicio y enorme sensibilidad social a disposición para trabajar por un municipio para todos, todas y todes". La creación de esta nueva agrupación liderada por la diputada provincial Soledad Alonso es contemporánea a otro hecho político de no menor trascendencia: en la sesión del último jueves, fue ungida la primera mujer que preside la Comisión de Trabajo de la cámara baja bonaerense, e integra como vocal las comisiones de Previsión y Seguridad Social; Asuntos Cooperativos y Vivienda; Industria y Minería; y Mercosur. Como se sabe, además de ser Licenciada en Fonoaudiología, Soledad Alonso (43) milita hace casi dos décadas en el SECASFPI (gremio que nuclea a trabajadores de la ANSeS y lidera a nivel nacional su pareja, el campanense Carlos "el Toro" Ortega) y es una activa protagonista de la rama femenina de la denominada Corriente Federal de Trabajadores, conformada por diferentes gremios identificados con el kirchnerismo. Alonso llegó a la cámara baja bonaerense ocupando el 8vo. puesto en la lista, capitalizando la excelente perfomance de la fórmula Kicillof – Magario en las últimas elecciones, circunstancia que no se vio reflejada en Campana donde no sólo Sébastián Abella fue reelegido intendente, sino que además sumó suficientes bancas en el concejo deliberante como para que Juntos por el Cambio cuente con mayoría simple. Así, mientras el justicialismo local todavía se lame las heridas por la última derrota, lejos de posicionarse como una distante espectadora desde su banca en La Plata, Alonso se proyecta de cara a las próximas elecciones legislativas como una armadora de peso en el tablero político local. Consultada al respecto por La Auténtica Defensa, prefirió relativizar esta última especulación, y comentó: "Por supuesto que tenemos que recuperar las bancas que perdimos en las últimas elecciones y volver a darle equilibrio al Concejo Deliberante de Campana, hoy demasiado alineado con el Ejecutivo. Pero para eso falta mucho, y en medio de una pandemia y de una complejísima crisis económica sería una falta de respeto a la gente hacer especulaciones electorales. Sí puedo decir que estoy construyendo desde la militancia, la transversalidad, desde el trabajo, desde el compromiso, la solidaridad y sororidad… desde el amor, en definitiva. Después, creo que tanto la creación de la agrupación Néstor Kirchner Campana, como mi reciente designación en la presidencia de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados tienen que ver, justamente, con todo lo que mencioné anteriormente. La agrupación ya existía de forma espontánea o de hecho, digamos, porque veníamos trabajando muy bien con un grupo de vecinas y vecinos al que día a día se suman más militantes y por eso decidimos formalizar este espacio que ahora nos contiene. Y lo de la presidencia de la Comisión de Trabajo, además de ser un honor, creo que tiene que ver también con mis antecedentes en el campo gremial y el mundo del trabajo. Esto último también explica mi presencia en el resto de las comisiones como vocal. Como sea, la idea es arremangarse, no bajar los brazos, y volver a poner a la provincia de pie. Eso incluye a Campana, por supuesto".

Durante la sesión del jueves, Alonso se convirtió en la primera mujer en presidir la Comisión de Trabajo de la cámara baja bonaerense. (Foto de archivo)



La diputada Alonso lidera la Agrupación "Néstor Kirchner Campana"

