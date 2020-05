Axel Cantlon

Hoy retomo esta comunicación con los vecinos de Campana, porque creo que es importante que escuchen todas las voces sobre todos los temas, para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Sabemos en Campana quienes son los que están atrás de las decisiones de fondo que se toman. Las estrategias fiscales, económicas, de ordenamiento urbano y territorial, entre otras han sido planeadas y ejecutadas en el silencio del poder, y llevadas adelante sin ningún tipo de consulta o participación por parte de los actores comunitarios más importantes de nuestra ciudad, y tomados de modelos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de Vicente López. No todo lo que vino como copia de éstos lugares es malo, pero hay cosas que son alarmantes y que debemos prestar mucha atención, como la actual Agencia de Recaudación y las nuevas ordenanzas fiscal e impositiva. Hoy estamos en presencia de la profundización de una política fiscal y tributaria que empezó en 2016, y que ahora se pretende ampliar, delegando las facultades sobre la determinación e importe de las tasas municipales que corresponde a la Asamblea de Mayores Contribuyentes primero y al Concejo Deliberante después; de manera que el Departamento Ejecutivo asuma exclusivamente todas estas potestades tributarias a través de una Agencia de Recaudación Municipal (ARM); en conjunto con una modificación de la ordenanza fiscal e impositiva municipal que profundizará la delegación de facultades que se inició en 2016, de manera que si el Departamento Ejecutivo lo desea, puede ahogar o presionar directamente -sin intervención de nadie más- a cualquier actividad comercial, industrial y/o portuaria que se le ocurra a la intendencia, presionándolas fiscalmente. Seguro muchos creerán que esto no va a suceder, pero las normas que están aprobando serán muy útiles para quien quiera actuar discrecionalmente con los impuestos en Campana. Están haciendo perder el equilibrio de poder que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo, concentrando todo el poder en el Intendente, dejando casi sin facultades al HCD en relación con la determinación de las tasas municipales y la fijación de los importes de las mismas. No puedo determinar todavía la verdadera motivación de una iniciativa como ésta por parte de este gobierno municipal, pero se me ocurren tres razones, tal vez a otros se le pueden ocurrir otras. La primera razón es la desesperación fiscal que se avecina en la ciudad por la falta de ingresos provinciales y nacionales, más la caída de ingresos de tasas municipales por la pandemia; la segunda es por los intereses económicos de los amigos del poder municipal que no son de origen local y que se les hace agua la boca diferentes actividades, rubros y emprendimientos en nuestra localidad a los cuales no pueden acceder todavía; y tercero, la necesidad de reclutar muchos de los militantes amarillos que quedaron a la deriva en la Provincia de Buenos Aires y que son fundamentales para continuar con la esperanza de volver con el Jefe de Gobierno Porteño al poder nacional, idea que puede ser llevada a cabo con la Agencia de Recaudación y lo que se recaude a través de la presión fiscal que ejerza con la nueva ordenanza fiscal e impositiva. Estemos comunicados, hasta el próximo domingo…

Opinión:

Aprovechan la pandemia y cobran impuestos como quieren

Por Axel Cantlon

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar