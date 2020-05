Jorge Bader

La ciudad de Buenos Aires fue federalizada en el 1880. Época de modelo agro exportador y formación de la fuerte clase terrateniente, que el devenir de la historia ha definido como "oligarquía". Esto deriva del modelo de posesión de la tierra y la cuestión de las exportaciones agrícola ganaderas de Argentina a Europa, particularmente a Inglaterra. Lo cierto es que esta bonanza dio lugar a una fuerte inmigración, y esto a un modelo de implantación de la población en el territorio. Conventillos, inquilinatos y bodegones cambiaron el perfil de la ciudad. No quiero ahondar en la historia ya que gran parte de este proceso es muy conocido, lo que me interesa es caracterizar el modelo de implantación de las actividades en el territorio urbano y extra urbano de Buenos Aires. Un eje fundamental del esquema exportador argentino fueron los ferrocarriles y el puerto, origen de la macrocefalia urbana con cabecera en Buenos Aires. En paralelo a este crecimiento agroexportador vino la industrialización primaria, y luego el derrame de localizaciones productivas por fuera del límite de la Ciudad de Buenos Aires. Los partidos colindantes tuvieron un crecimiento derivado de este proceso. En el año 1938, el Ingeniero hidráulico Nicolás Besio Moreno, quien llegó a ser Decano de la Facultad de Exactas en La Plata, conocedor del conurbano bonaerense y sus problemas de infraestructura hablaba de una concentración de 3.600.000 habitantes en un área de 1190 kilómetros cuadrados con una distribución desigual, extensiva y demandando servicios acordes a esa concentración humana. Lo cierto e irreversible del proceso de concentración urbana es que todo lo relacionado a las sustitución de importaciones, la generación de industrias y servicios se concentra en esta macro urbanización que se extiende por fuera de los límites de la Capital Federal identificada primero como conurbano bonaerense y posteriormente como Área Metropolitana Bonaerense, o como su sigla lo indica y sintetiza AMBA. En el año 1960 ya concentraba 8.500.000 habitantes con un crecimiento de área de ocupación territorial más altamente densificada. Con el advenimiento de las políticas centrales de planificación iniciadas en el año 1978, con la promulgación del famoso Decreto Ley 8912, que regula el uso del suelo de la Provincia de Buenos Aires, se origina el análisis sistémico del territorio provincial. La verdad del hecho es que la motivación central de este análisis empieza por la fuerte problemática de la concentración metropolitana y los conflictos derivados. El resto de la provincia está fragmentado en relación a esta macrocefalia. Si bien queda claramente caracterizado el cordón productivo La Plata-San Nicolás donde estamos inmersos, la mayor problemática de gestión se verifica en Capital y los 14 partidos aledaños primero, luego elevados a 19 y posteriormente a 24 en total. Allí se origina el AMBA, una suerte de área administrativa provincial donde se pretende arbitrar en forma conjunta las problemáticas comunes y manejar desde allí la discusión con Capital y Nación respecto de las políticas territoriales y administrativas. El Decreto Ley Provincial primigenio fue dado en el año 1948, y en sus considerandos decía que era necesario regular en conjunto la "Hipertrófica" región adyacente a la Capital Federal a la cual se decide llamar formalmente como "Gran Buenos Aires". Es el primer intento de planificación central sobre este espacio. Después vino el Decreto 760/79 que elevó el número de 14 a 19 municipios. La Ley 11247 del 92 crea el conocido y fundamental "Fondo del Conurbano Bonaerense". En el 1994, con la creación de nuevos municipios por la escisión de otros, se amplía el número a 29 áreas urbanas propias del AMBA, y en el año 2006 se delimita por Ley 13473 el Área metropolitana a 33 municipios y hasta allí no estamos en la lista. Una de las caracterizaciones que más pesan en la constitución del área, tiene que ver con la continuidad del perfil urbano, y los sistemas y subsistemas relacionales, por ejemplo transporte, e infraestructuras entre otros, y esto se verifica claramente al recorrer cualquier avenida hacia el Norte, Oeste o Sur desde el Centro de la Capital. Es difícil encontrar una discontinuidad urbana que delimite los territorios municipales. Una calle es la divisoria de aguas en muchos casos. Los límites son administrativos, pero no físicos necesariamente. Las barreras físicas implicaban un dato central en el establecimiento del límite de lo que se llamó la tercera corona de urbanización. De hecho, nosotros en Campana teníamos una barrera infranqueable con el AMBA definida por el extenso bajo del Río Luján. Éramos dueños de otra realidad, en la conjunción con Zárate, constituíamos una conurbación diferente, con muchos problemas comunes, a la luz de la historia, de difícil articulación, pero finalmente una "mancha urbana" segregada del área metropolitana. Pero como dice Mirtha Legrand, "Lo que no es, puede llegar a ser" y por esas cosas del destino aparecemos como integrados a un conjunto de 40 partidos de los alrededores de Buenos Aires incorporados al AMBA. Al parecer un informe del Observatorio Urbano Local (OUL) de Buenos Aires Metropolitana, perteneciente a la red de Observatorios Urbanos de las Naciones Unidas, redefine este criterio de pertenencia con otros puntos de vista no necesariamente de continuidad urbana, por lo cual se puede llegar a entender que nuestra zona pertenece a esta conurbación. En mi visión la interpretación forzada solo tiene una explicación que se puede ver en las inversiones que oportunamente llevó adelante Zárate y luego Campana. La incorporación en el 2006 de los municipios periféricos al AMBA permitía que estos gozaran de aportes del poder central pertenecientes al Fondo del Conurbano. Esta interpretación personal, representa según mi criterio un beneficio que recibieron nuestras localidades según el color político de turno y sus pertenencias políticas circunstanciales, hecho que se verifica en las obras ejecutadas. Lo que fue bueno en alguna medida, no lo fue tanto a la hora de plantear las restricciones para salir de la Cuarentena al considerarnos parte del foco central de la pandemia por nuestra pertenencia al Área Metropolitana con la cual interactuamos, pero de la cual no somos parte objetiva, y tampoco lo es al momento de analizar nuestras problemáticas territoriales, precisamente por nuestra discontinuidad urbana, nuestra escala poblacional, y nuestra escisión como sistema independiente con un esquema diferente de interdependencia con nuestros vecinos.

