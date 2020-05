P U B L I C







Alejandra Dip

La Luna trabaja sobre el perdón, purificación limpieza de los estados emocionales. Ley de causa y efecto. Receptiva. Emocional. DÍA 296 DEL AÑO MAGO 1. DÍA 16 SELI, 3ERO DE LA TERCERA HEPTADA (AZUL) DE LA LUNA 11, ESPECTRAL. Kin 49 - Luna 10 guiada por la Tierra. Hoy día de movimiento emocional, se inicia la purificación., apertura para generar vínculos, para dejar atrás las emociones contraproducentes, insalubres, perjudiciales, esas que dejan sabor amargo en la boca cada vez que las evocamos. Hoy se hace limpieza interna. La Luna está asociada con el agua y con ese agua nos baldearemos el cuerpo emocional hasta dejarlo limpito, lavaremos las heridas y nivelaremos el espíritu. Día para dar ayuda, consejos, ser un faro guía. Hoy se paga la deuda de todas las circunstancias que vivimos a lo largo de este último tiempo, y el Don del perdón viene a asistirnos en este momento para poder elevarnos de cualquier situación donde quieren hacerse presente las emociones negativas. Nada de resentimiento, de ira, de fastidios. Si estas energías no se canalizan bien hasta sacarlas, después aparecen como enfermedades en el cuerpo físico, creer que las enfermedades vienen del exterior es una manera de no hacernos cargo de lo que las produce. Los virus, las bacterias siempre están, nosotros les damos permiso de entrada o no. Fortalecer nuestro sistema inmune con buena alimentación y las emociones nocivas es veneno para nuestro cuerpo. Estaremos intuitivos, adaptables al medio y a los otros, captando fácilmente la información, procesándola, retransmitiéndola. Este día podemos sentir las emociones de nuestros pares, saber en qué estado están, ACONSEJAR SI! ESPONJARSE, NO! Hoy se quitan los estorbos del camino con mayor facilidad. Las emociones están en punto de máxima sensibilidad, la pandemia y el encierro hacen lo suyo, no darles posibilidad de que nos debiliten. Estabilidad interna es la premisa Respetémonos los procesos por los que estamos pasando sin que el proceso ajeno nos perturbe, ni perturbar nosotros a los demás con el proceso propio. Hoy el cambio empieza por casa. Las heridas se lavan, se cierran, cicatrizan. Cambio paradigmas, saco mis ideas limitante y avanzo con todo!! ¡Hermosa jornada de perdón para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Luna 10 - Energía del 17/05/2020 - Onda Encantada del Sol (Sincronario de 13 Lunas)

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar