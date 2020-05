Efemérides del día de la fecha, 17 de Mayo

DÍA DE LA ARMADA ARGENTINA Instituido por el Presidente de la Nación, Arturo Frondizi, mediante el Decreto 5304 en el año 1960, en este día se conmemora la victoria de la fuerza naval al mando del almirante Guillermo Brown en el Combate Naval de Montevideo en el año 1814, triunfo que acabó con el dominio realistas en el Río de la Plata. En aquella batalla el ingenio e inteligencia de Brown engañó a los realistas que, pensando que las naves emprendían la retirada, los persiguieron a aguas abiertas y perdieron la protección de Montevideo; con las turbulentas aguas del océano como testigo comenzó un feroz combate en el que la nave insignia realista, "Queche Hyena", huyó y la "Corbeta Neptuno", la "Goleta Paloma" y el "Bergantín San José" fueron capturados por los patriotas. En el bicentenario de este combate, el Poder Ejecutivo declaró el año 2014 como el "Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo" a través del decreto 2162/2013: "la victoria naval de Montevideo permitió alejar el peligro que representaba el poder naval realista en aguas del Río de la Plata, contribuyendo en forma determinante a llevar adelante las campañas libertadoras de Chile y Perú". FALLECE DONNA SUMMER LaDonna Adrian Gaines nació el 31 de diciembre del año 1948 en Massachusetts, Estados Unidos. A los 10 años comprendió que su destino era ser cantante al cantar en su Iglesia y emocionar hasta las lágrimas a los presentes. Más adelante, se mudó a Nueva York e integró una banda de rock llamada "Crow" con la que, a pesar de las críticas positivas, no llegó al disco. Luego audicionó para un papel en el musical "Hair" y consiguió reemplazar a la actriz principal durante la gira por Europa. Específicamente en Alemania, la incipiente cantante tuvo un gran éxito en los musicales "Godspell", "Ich bin ich" y "Show boat": "soy una actriz que canta; mis canciones son actuaciones". En el año 1968 grabó su primer single, "Wassermann (Aquarius)", la versión en alemán del musical "Hair"; tres años después, grabó "Sally go ´round the roses" y, en el año 1972, "If you walkin´alone." Su álbum debut, "Lady of the night" (1974), fue un gran éxito en Alemania y Bélgica. Su segundo disco, "Love to love you baby" (1975), la catapultó a la fama con la canción "Love to love you baby" que trepó al puesto número 2 en el "Billboard Hot 100." Más tarde, lanzó "I remember yesterday" (1977) y triunfó con el sencillo "I feel love", en este entonces, comenzaron a llamarla "La reina del Disco." En el año 1978 debutó en la gran pantalla en la película "Thank God it´s Friday" y ganó el primero de sus cinco Grammys por la canción "Last Dance"; los demás premios los ganó con las canciones "Hot Stuff" en el año 1979, "He´s a rebel" en el año 1983, "Forgive me" en el año 1984 y "Carry on" en el año 1998. Entre sus canciones más conocidas se encuentran "She works hard for the money", "This time I know it´s for real", "No more tears (enough is enough)" a dúo con Barbra Streisand y "Bad girls". Falleció en el año 2012 en Florida, Estados Unidos. SE LANZA "MINECRAFT" Un día como hoy en el año 2009, se lanzaba "Minecraft." Creado por el desarrollador de videojuegos sueco Markus Persson, este videojuego es de tipo "mundo abierto" lo que le permite al jugador moverse libremente por el mismo: "Minecraft tiene que ver con vivir experiencias únicas que nadie más ha tenido. Los niveles se generan de manera aleatoria y puedes construir lo que quieras construir. Esto lleva al juego a ser mucho más interesante que jugar algo que es exactamente lo mismo que otros han jugado" dijo en una entrevista Persson.

Efemérides del día de la fecha, 17 de Mayo

