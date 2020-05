En nuestras vidas todas y cada una de las situaciones que nos han tocado vivir no es por casualidad, "todo cuenta". Todo lo que nos ocurre, lo positivo, lo lindo, lo deseado, así como las pruebas que nos han causado dolor, nada es casualidad, "todo cuenta". Algunas personas llegan a nuestra vida y muy rápidamente nos damos cuenta que llegan en el momento indicado y adecuado que deben llegar. Aparecen de pronto, sin que las invitemos, quizás han venido para que aprendamos una lección, o para poder darnos cuenta de quienes somos en realidad. Al principio, cuando esto sucede, no conocemos a esa persona, no comprendemos nada, pero cuando la miramos a los ojos nos damos cuenta que será de bendición, que afectará a nuestras vidas de una manera significativa. La vida tiene momentos felices y otros no tanto. Algunas veces nos pasan cosas que parecen horribles, dolorosas e injustas según nuestro punto de vista. Y al estar en esta terrible situación, entendemos que no seremos capaces de superarlas, y que sin Dios jamás conoceremos el poder de la fe, que nos dará las fuerzas para salir adelante. En esos momentos difíciles que nos toquen transitar, sirven para nosotros, a cada uno ennuestro interior y el poder de Dios en nuestras vidas. La vida no es una carretera bien pavimentada, suave, lisa, cómoda y segura. Debemos conocer que las debilidades y las fortalezas que nos toquen experimentar hacen de cada uno de nosotros lo que somos. Todo lo que nos sucede a lo largo de nuestras vidas son los condimentos necesarios que nos permiten crecer. No nos debemos preocupar,sino ocupar. Si nos hieren, nos traicionan o rompen nuestro corazón, damos gracias a Dios porque nos ha enseñado la importancia de perdonar y de aprender, a ser prudentes y debemos recordar que a todo el mundo no se le puede abrir el corazón. Si alguien nos ama, amémoslo, no porque nos ama, sino porque nos da la oportunidad de aprender a recibir amor de los demás. Aprendamos todo lo que podamos aprender, escuchemos y prestemos atención, porque siempre podemos aprender algo de los demás. Si cada uno lo hacemos, también podremos darnos el lujo de sentirnos bien y vivir libres de cadenas y vivir nuestros sueños y tener grandes aspiraciones. No te importen las opiniones de las personas, pero si nos importe y mucho la opinión que Dios pueda tener de nosotros. Dios te ama y desea lo mejor para ti. ¡Búscalo! Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3:16) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 -luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy "Todo cuenta"

Por Mirta Dappiano

