La Santa Madre de Cristo es la anunciadora de la verdad que el Espíritu Santo ha esparcido sobre la Tierra. Es ella la mujer vestida de sol del Apocalipsis de Juan. Es ella, revestida de Espíritu Santo, la que guía y da órdenes al profeta Elías, el Juan Bautista de ayer, de hoy y de siempre que precede el retorno sobre la Tierra, con potencia y gloria, de Jesús-Cristo, hijo del Dios viviente y engendrado por el seno solar de quien era y es bendita entre todas las mujeres del universo: Miriam, celeste señora, madre de todo y de todos. El mensaje de Fátima es el último sentido llamado del amor más grande de todos los amores. El grito de una madre en lágrimas por la posible pérdida de una humanidad que ha emprendido el túnel oscuro de la segunda muerte. Una madre que promete la consagración de los elegidos a su corazón inmaculado. ¡He ahí! he ahí madre santa. Vestidos de saco, estamos aquí gritando: ¡justicia! ¡Justicia!¡Estamos aquí, soldados de tu infinito amor al servicio de tu hijo santo Jesús Cristo, a tu lado, Celeste Madre del universo, en espera de su venida! ¡Paz! En fe. La voz del que grita en el desierto. G.B. Planeta Tierra 13 de Mayo 2020 HE ESCRITO EL 20 DE AGOSTO DE 2014: LA VERDAD SOBRE EL TERCER SECRETO DE FÁTIMA. NUEVAS REVELACIONES IMPRESIONANTES "LA VERDAD PUEDE SER OBSTACULIZADA, PERO NUNCA DETENIDA" (Eugenio Siragusa). "Y CONOCERÉIS LA VERDAD, Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES, PERO LIBRES DE VERDAD" (Juan C. 8 ver. 32). ANNO DOMINI 1944 - XX SIGLO. Alrededor de las 16:00 hs. del 3 de Enero de 1944, en la capilla del convento, frente al tabernáculo, Lucía le pidió a Jesús que le hiciera conocer su voluntad: "Entonces siento una mano amiga, afectuosa y maternal que me toca el hombro". Es ´la Madre del Cielo´ que le dice: "Ten paz y escribe lo que te mandan, pero no sobre lo que te ha sido concedido comprender acerca de su significado" refiriéndose al significado de la visión que la Virgen misma le había revelado. Inmediatamente después -. -"He sentido el espíritu inundado por un misterio de luz que es Dios y en Él he visto y oído: la punta de la lanza como una llama que se desprende, que toca el eje de la Tierra y ella tiembla: montañas, ciudades, países y pueblos con sus habitantes quedan sepultados. El mar, los ríos y las nubes salen de sus límites, desbordan, inundan y arrastran consigo en un torbellino, casas y personas en un número que no se puede contar, es la purificación del mundo del pecado en el que se encuentra inmerso. El odio, la ambición, provocando la guerra destructiva. Después escuché en el palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu una voz ligera que decía: ´en el tiempo, una sola fe, un solo bautismo, una sola Iglesia, Santa, Católica, Apostólica. ¡En la eternidad el Cielo!". Esta palabra ´Cielo´ llenó mi corazón de paz y de felicidad, a tal punto que, casi sin darme cuenta, seguí repitiéndola por mucho tiempo: ¡el cielo, el cielo!" Así fue como le fue dada la fuerza para escribir el Tercer Secreto. Este es el relato fiel que lucía dos santos escribió en su diario. Un escrito inédito que hasta el día de hoy, con una muy grave culpa, el vaticano se había negado a revelar. Se lo debemos, probablemente, a la buena voluntad del papa Ratzinger primero, y del papa francisco después, si finalmente salen a la luz las verdades ocultas sobre el tercer secreto de Fátima. Las hermanas espirituales de lucía han dado este libro a la prensa: "un caminhosob o olhar de María" (editorial Carmelo). Leedlo atentamente. Las frases de Lucía transcritas anteriormente son el aval más grande que podíamos recibir a nuestra solitaria difusión sobre el secreto de Fátima y precisamente a la misión que he recibido el 2 de septiembre de 1989 frente a la encina de la Cova de iría. Son, naturalmente, un aval, también al mensaje divulgado por Eugenio Siragusa desde los años ´60 del siglo pasado. Por lo tanto Lucía ve oscilar el eje magnético de la tierra y ve naciones y pueblos enteros destruidos por el castigo de Dios. Luego ve, obviamente, el triunfo inmaculado de María y el reino de la paz (el reino de Cristo en la tierra).Lucía ve también la apostasía de la iglesia y la pérdida de la fe cristiana. Son estos dos los temas incómodos del tercer secreto de Fátima por los cuales el cardenal Tarsicio Bertone y otras serpientes que anidaban y que anidan en el vaticano han prohibido su publicación. A estos dos les sumamos lógicamente otros dos: la Segunda venida de Cristo al mundo y el contacto con otras civilizaciones del universo. De estas dos últimas revelaciones todavía no se ha revelado nada, pero nosotros sabemos con certeza que en los diarios de sor Lucía están expresadas con claridad. Esperamos con paciencia. Mientras tanto nadie podrá desmentir lo revelado anteriormente por la pastorcilla de Fátima. El anticristo tiene miedo y comienza a temblar frente al avance de la verdad. Así comienza el rápido e inexorable camino que nos llevará al triunfo del corazón inmaculado de la Santísima Madre. En Fe. G. B. 20 de Agosto 2014 Ingresá a: Facebook: EldíaQuela Tierra Sedetuvo Youtube: La Voz del Águila Radio amplitud AM660 miércoles 21 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

El Espíritu Santo en el mensaje de Fátima del Cielo a la Tierra

