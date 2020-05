"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 17 de Mayo de 2020 - Año II - Edición Nº 80 "LAUDATO SI" LUZ Y ESPERANZA PARA EL MUNDO El Papa Francisco nos decía en estos días: "Renuevo mi llamado urgente a responder a la crisis ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más". "Tenemos el urgente desafío de proteger nuestra casa común que incluye la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. "Si cuidas el planeta, combates la pobreza " Por eso, invitamos a todos los interesados en el cuidado de la "casa común", O.N.G.s, emprendedora sustentables y a todas la personas de buena voluntad a unirmos virtualmente para celebrar la "Semana Laudato Si" del 16 al 24 de mayo de 2020. Les proponemos participar de las reuniones por la plataforma Zoom que se realizarán los días: martes 19, jueves 21 y domingo 24 de mayo de 2020 de 16 a 17 hs. para reflexionar sobre el contenido del documento papal y generar acciones concretas. Por consultas e inscripción comunicarse con los celulares de: - Alejandra 011 - 30480273 - Sandra 03489 - 672515 Pueden buscar más información en nuestros sitios Facebook y Instagram como "Semana Laudato si - Argentina" COMUNICAR ESPERANZA EN TIEMPO DE PANDEMIA La cuarentena no estaba en la agenda de nadie. Hemos tenido que dejar de hacer muchas cosas, disminuir la velocidad y la agitación con la que solíamos llevar nuestras vidas. Agitación que conspiran contra nuestra paz personal, contra nuestra felicidad y contra la posibilidad de convivir fraternalmente, e incluso contra la posibilidad de hacer las paces con la "casa grande", el planeta. En esta cultura ruidosa, agitada, hay una gran dificultad para escucharnos a nosotros mismos. Vivimos la vida de otros, y nos olvidamos de vivir la nuestra. Los ruidos internos no nos dejan ni escuchar al otro ni escucharnos a nosotros mismos. En esta cuarentena, los psicólogos y psiquiatras recomiendan desconectarse de las noticias por sanidad mental. También recomiendan: paciencia, para mirar más allá, para ver por dónde caminar, para aumentar nuestro arte de reinventarnos. Necesitamos paciencia para reflexionar sobre nuestras experiencias y aprender de ellas, fortalecer nuestras buenas prácticas y no repetir errores. La paciencia es sumamente necesaria para ser capaces de pensar antes de actuar. Cuando se comparten los miedos, éstos se reducen, cuando se comparte la paciencia, se multiplican las posibilidades. Los logros de otros pueden ayudarnos a resolver nuestros problemas,"si él lo hizo, yo también puedo", es el llamado: "contagio de los éxitos cotidianos". Compartir como algunos están saliendo airosos de esta novedad - ejemplo: la educación a distancia - contribuye a que otros puedan aumentar su paciencia. Los seres humanos somos capaces de aprender con la vida reflexionada, sabiendo acallar nuestros ruidos, escuchando a los otros y a nosotros mismos. Aprender a escucharnos, eso que llamamos nuestra conciencia, saber reconocer y nombrar nuestras emociones y sentimientos, poder decirnos verdades Cuánta paz conseguimos cuando cultivamos la capacidad de escuchar



Paciencia y escucha en tiempo de pandemia "LA CATEQUESIS NO ENTRA EN CUARENTENA" El Instituto Superior de Catequesis Argentino (ISCA) adoptó el lema: "La catequesis no entra en cuarentena". Su director, el Padre Alejandro Puiggari proponen aprovechar este tiempo en las casas para "volver a los orígenes", porque "así empezó la catequesis familiar". En tiempos de cuarentena y con las actividades restringidas, la vida de la Iglesia se fue adaptando a la modalidad virtual. En este tiempo de incertidumbre, se transmiten misas y celebraciones en vivo en las redes sociales mientras que los catequistas, con renovada creatividad, acompañan a niños y adultos en su caminar en la fe "sosteniendo de una manera extraordinaria la acción de la Iglesia". "Estamos trabajando mucho con los chicos y las familias. Intentamos no escolarizar, sino enfocarnos más en lo lúdico. No queremos escolarizar, sino trabajar mucho el tema del encuentro, de los vínculos. Los chicos necesitan encontrarse" "Proponemos actividades sencilla y para que después nos puedan contar . Se apunta a lo más vivencial y litúrgico, tanto en la catequesis de niños como en la de adultos. La respuesta de las familias es muy buena, "en estos días hay una gran sed de Dios", aseguró el sacerdote. Deseamos que se les grabe en la memoria de todos "que en la cuarentena tuvieron la presencia de Jesús que los acompaña, que la Virgen está con ellos".

