La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/may/2020 Fútbol Infantil:

Hace unos domingos atrás me invitaron a un desfile de modelos para recaudar fondos para una entidad benéfica. No soy muy interesado en la moda ni entiendo nada: siempre me visto cómodo, algún jogging, zapatillas y una remera cualquiera. Igualmente fui para colaborar. Por la pasarela caminaron varias modelos con sus amplias sonrisas y con ese caminar raro que saben hacer. En un momento dado asomó un muchacho joven, de bronceado recién hecho con su mirada de vengador anónimo y una mueca de detective frustrado. Caminó rápido mostrando su tatuaje de moda y en el final del recorrido acomodó su pelo recién mojado con sus dedos símiles de peine y secado a mano. Después de esa noche tardía de invierno, el almuerzo otorga la modorra necesaria para una siesta en penumbras. No hay nada más lindo que acostarse vestido y taparse con el acolchado, me dije. Y así cumplí conmigo mismo, no sin antes encender la tele para ver el partido hasta que el sueño marque el punto final. Se estaba complicando el resultado, así que el DT decidió hacer un cambio: entonces llamó al pibe de las inferiores que prometía futuro, pasó su brazo protector por su espalda y le habló al oído en sutil secreto táctico. El fabuloso pibe de las inferiores comenzó por subirse las medias hasta arriba de las rodillas, semejantes a las botas altas de Julia Roberts en "Mujer bonita", acomodó el cuello de la camiseta, movió la cabeza de un lado a otro a modo de masaje sin camilla y, de ultima, acompaño el baile volcándose agua en el pelo y peinándolo hacia arriba con sus dedos que se movían como "El joven manos de tijera". A esa altura no sabía si estaba mirando futbol o "El mundo de la moda de Jean Cartier", No podría imaginarme al "Tanque" Rojas, aquel gran goleador de Boca, subiéndose las medias hasta los muslos, ni tampoco al "Tucumano" Albretch acomodándose el pelo antes de patear un penal. El fútbol joven ha cambiado, su entorno lo modificó al máximo. La pertenencia hacia el equipo es minimizada, hoy entienden el futbol como el camino corto a obtener cosas imposibles de lograrlas si hubieran optado por otro camino más esforzado. Entienden que los objetivos para alcanzar los altos status sociales están ahí nomás, al borde de la línea de cal. Mujeres bellas en cada esquina y mucho dinero en cada gol, tanto como para dos vidas y más aún. Antonio Ubaldo Rattín, aquel gran número 5 de Boca, capitán eterno, símbolo de un equipo ganador, aquel patrón del mediocampo que osó sentarse en la alfombra roja de los reyes ingleses en el Mundial del 66, aquel de más de 400 partidos, estuvo viajando en colectivo durante tres años mientras jugaba en la Primera de Boca antes de comprarse un auto usado. Hoy, con el primer "sueldito" ya tienen un 0km en la puerta, una vedette en la cama y con eso les alcanza. Terminé de ver el partido tapadito hasta la pera con el acolchado nuevo, miré mi camiseta de San Lorenzo doblada sobre la silla, pensé en su historia, sus protagonistas, los que la transpiraron, los que la respetaron, los que la vivieron y sintieron. Pensé en ellos, modelos perdidos con intereses diferentes. ¡Hasta la próxima! Néstor Bueri / Psicólogo Social

