Breves: Deportivas

ALEMANIA YA JUEGA Entre las ligas de fútbol más importantes del mundo, la primera en retomar su actividad tras el parate por el coronavirus fue la Bundelisga, que ayer disputó seis encuentros correspondientes a la 26ª fecha del campeonato. Borussia Dortmund goleó 4-0 a Schalke y llegó a los 54 puntos, ubicándose a solo uno del líder Bayern Munich (55), que juega hoy ante Union Berlin. Los otros resultados fueron: Augsburgo 1-2 Wolfsburgo, Fortuna Dusseldorf 0-0 Paderborn, RB Leipzig 1-1 Friburgo, Hoffenheim 0-3 Hertha Berlin y Frankfurt 1-3 Borussia Monchengladbach. Hoy, además de Union Berlin vs Bayern Munich, también jugarán Colonia vs Mainz 05. Mientras que mañana lo harán Werder Bremen vs Bayern Leverkusen. Con los partidos disputados ayer (sin público y con protocolos sanitarios prestablecidos), tres futbolistas argentinos volvieron a tener acción, dos de ellos aprovechando la novedad que permitió FIFA: un total de cinco cambios por equipo en cada partido. Leonardo Balerdi ingresó en el ST en Borussia Dortmund; y Santiago Ascacíbar hizo lo propio en Hertha Berlin. En tanto, David Abraham fue titular en Frankfurt, aunque resultó reemplazado en el complemento. "Contento de volver a disfrutar de lo que tanto nos gusta. Esperemos que pronto podamos celebrar las victorias de nuevo con nuestros fans", escribió Balerdi (foto), ex Boca Juniors, en su cuenta de Instagram. En tanto, por la misma vía, Ascacíbar señaló: "Regresó el fútbol y lo hizo de una forma extraña, pero que nos deja tres puntos importantes. Un triunfo que dedicamos a todos los que han sufrido y sufren con esta pandemia. Va por ellos". IMPORTANTE REUNIÓN El presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, Rafael Ramos, confirmó que el 25 de Mayo habrá una reunión por videoconferencia entre diferentes asociaciones del mundo, entre ellas la Argentina. El encuentro tendrá como objetivo el análisis de las medidas tomadas hasta el momento. Ramos fue el encargado de elaborar el protocolo en España para la vuelta a los entrenamientos y dio detalles en declaraciones a la Oral Deportiva sobre la charla pautada para esa fecha. En la misma también participarán representantes de Alemania, cuya liga ya está en marcha nuevamente. El objetivo es repasar los resultados de la experiencia germana para que España defina sus próximos pasos a seguir, mientras que la Liga de Fútbol Profesional de Argentina estará atenta para determinar pasos a seguir. TENIS: NUEVO APLAZO La ATP y la WTA extendieron la suspensión del circuito mundial y profesional al menos hasta el 31 de julio, a causa de "la incertidumbre que rodea a la pandemia del COVID-19", según lo anunció en un comunicado el presidente de la ATP, el extenista italiano Andrea Gaudenzi. "Debido a la incertidumbre que rodea a la pandemia del COVID-19 tenemos que anunciar la decisión de ampliar la suspensión del circuito hasta el 31 de julio. Continuaremos evaluando todas las opciones para regresar lo más pronto posible, incluyendo la posibilidad de reanudar los torneos más tarde este año", expresó Gaudenzi. La decisión adoptada por la ATP afectará a los torneos que se iban a jugar en ese lapso de julio (entre el 13 y el 31) en Hamburgo, Bastad, Newport, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta y Kitzbühel, y también abarca los torneos Challenger e ITF. En tanto, la WTA publicó un comunicado en el mismo sentido, en el que agregó que "esperan la actividad en el circuito puede regresar a partir del 1 de agosto". Los torneos de la WTA afectados son los de Bastad, Lausanne, Bucarest y Jurmala.



