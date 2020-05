Rincón Tuerca

DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

NUEVO Se trata de Diego De Carlo, quien decidió que sus motores propios sean atendidos por Alberto González una vez que se reanude el campeonato. A pesar de que el Turismo Carretera y el automovilismo argentino se encuentran sin actividad debido al coronavirus, Diego De Carlo tomó la determinación de tener un nuevo asistente para los motores propios de su Chevrolet. PREPARAR: Está previsto que desde este lunes 17 de mayo, las terminales volverán a producir y las concesionarias reabrirán en nuestro país, cumpliendo con los estrictos protocolos sanitarios para los 15 mil empleados que reúne el sector, y que serán testeados diariamente. También se habilitarán las plantas de Verificación Técnica Vehicular. Uno de los rubros que aguarda con suma expectativa retomar sus actividades, mientras se atraviesa una nueva fase en Argentina para prevenir el Coronavirus, será el de las automotrices que a través de sus terminales y concesionarias podrán retomar sus labores a partir del lunes 17 de mayo, cumpliendo con un estricto protocolo sanitario. En este marco, también están habilitadas a trabajar las plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV). INFLUYENTE: Según los fanáticos, Michael Schumacer es la personalidad más influyente de la historia. A través de su web, la Fórmula 1 desarrolló una compulsa virtual entre 32 nombres que de acuerdo a su visión habían influido en la evolución de la categoría desde 1950 hasta la fecha, y en el cual el heptacampeón mundial se impuso sobre Bernie Ecclestone, con el 61% de los votos. OFICIALIZAR: Finalmente no hubo sorpresas y se oficializó lo que se venía diciendo, Carlos Sainz Jr será el compañero de Leclerc en Ferrari a partir de 2021. Hubo más actividad fuera de la pista que adentro en esta temporada 2020, que todavía no a comenzado. Todos los movimientos se han producido con los pilotos y no con los autos, como generalmente ocurre en la Fórmula 1 en esta época del año. Lo que era un secreto a voces y finalmente se ha hecho oficial y el español Carlos Sainz Jr será el nuevo piloto de Ferrari a partir de la temporada 2021. ACOMPAÑA: Ya se conoce su cariño con el mundo tuerca de Eduardo que siempre habla del tema, pero en verdad la suerte no lo acompaña a la hora de manejar sus propio vehiculos, donde el hecho mas conocido fue la adquisición de una moto nueva que nunca pudo usar por no conseguir casco algo que no sorprendió a los que lo conocen y ahora el cambio de camioneta vino con ese premio que no le gusta arrancar de ahí que suele vérselo a botellita Bianchi empujando a la misma. ANTECEDENTES: De todas maneras ya hay antecedentes muy particulares en la familia con este tema de los vehículos donde su hermano Hugo se gano se lugar en el libro guinness cuando en su momento decidió realizar un canje de un perro por un auto Citroen que si bien resulta llamativo el negocio se pudo concretar. ANALIZAR: Josefina Vigo analiza sus posibilidades de retorno al Top Race Series mientras cumple con el aislamiento preventivo social y obligatorio en Olavarría. Luego de un año donde Josefina Vigo fue protagonista a lo largo de varias carreras, consiguiendo buenos resultados parciales y completando competencias a buen ritmo, la Ingeniera Industrial y representante de Olavarría, tiene ganas de volver al Top Race Series y analiza sus posibilidades. MOTOS SUNRA: La firma SUNRA es una marca global y su fábrica es líder en tecnología eléctrica desde el año 1999. Hoy en día se ha convertido en vanguardia de la industria de vehículos eléctricos, produciendo anualmente más de 4 millones de unidades de modelos variados. SUCURSAL: En la zona norte de la provincia de Bs As. contamos con nuestra sucursal que se instalo en la ciudad de Campana donde en la esquina de Alberdi y Rawson tenemos nuestro local de exposición con gente muy capacitada para nuestros productos que le permiten a los clientes tener la posibilidad de conocer todas las bondades de nuestras modelo MOSTRAR El equipo Honda Racing mostró los novedosos tapabocas que los integrantes del equipo usarán cuando vuelva la actividad. Se trata de un llamativo diseño con las publicidades de los principales sponsors del equipo durante 2020 y además se muestra en el posteo de qué manera están confeccionados y el detalle de su utilización. Una muy buena iniciativa que seguramente será imitada por otros equipos, para proteger la salud de los integrantes del equipo y también para mitigar la ansiedad por el regreso a las carreras. CONTINUIDAD: Confirmada su continuidad con el equipo de Marcelo Ambrogio, el piloto de Campana no detiene su preparación física y mental a pesar del impasse que impone la cuarentena por la situación sanitaria. "Uno siempre piensa en lo que viene", admitió. , Matías Milla se refirió sobre cómo aguarda el comienzo de su año deportivo tras confirmarse su continuidad en Súper TC2000 con el equipo Renault Sport Argentina, por segundo año consecutivo RETRO: Desde la productora del envió televisivo del automovilismo zonal MOTORSPORT nos hacen saber que en los festejo de sus primeros veinte años al aire ininterrumpidos y con mas del mil cien programas se esta poniendo al aire ese material de tantos años con los protagonista y sus carreras lo que cayo muy bien entre los seguidores de este emprendimiento periodístico abocado al mundo tuerca. HOMENAJE: El Autódromo de Interlagos en Brasil celebró sus 80 años con un mural gigante de Ayrton Senna. El circuito brasileño de Interlagos, sede de una de las pruebas más tradicionales del Mundial de Fórmula 1, celebró este martes su 80 aniversario con un mural gigante del legendario Ayrton Senna, obra del popular artista Eduardo Kobra. La obra, de 27 metros de altura por 10 metros de ancho, conmemora la victoria del piloto brasileño en 1991 sobre el trazado paulista, una de las más épicas de su carrera. BOMBEROS: Se ha hecho famoso el conjunto neerlandés de bomberos que corren el Rally Dakar en camiones y pareciera que la apuesta crece al hacer pública la compra de un IVECO Powerstar del equipo De Rooy para las filas del Fireman Dakar Team. Luego de tres años con un DAF pasaron a un Renault con preparación del MKR con el que llegaron en el 14º lugar y ahora la apuesta es con uno de los últimos IVECO Powerstar del Team De Rooy. Los bomberos de Países Bajos parecen estar buscando protagonismo y dejar de ser uno de los equipos pequeños para pasar a pelear por los primeros planos. QUERER: La comisión directiva del club se reunió para confeccionar un protocolo de seguridad sanitaria, el cual fue entregado a la ACTC, para que la categoría visite el Óvalo el 2 de agosto, fecha que estaba prevista. El autódromo de Rafaela figura en el calendario del Turismo Carretera, desde antes de que se inicie la pandemia de coronavirus, en el casillero de la novena fecha, el 2 de agosto. Y si bien aún no hay definiciones de cuándo comenzará la actividad ni de qué manera, la comisión directiva del club rafaelino se reunió en las últimas horas para confeccionar un protocolo de seguridad sanitario y entregárselo a la ACTC para contar con el TC en la fecha prevista. LLAMADO: Recientemente recibimos un llamado de la familia Asorey, donde nos comentaba que ya descansa en el taller de Fabián De Catarina, la Chevy que utilizará el flamante campeón de la Clase GTB en su debut en la divisional mayor del TC Regional. La idea del equipo es reformar la unidad, que contará con los motores de Leo Scocozza, y la puesta en pista del chasista de Mercedes junto al Antunez Motorsport. TRABAJAR La Chevy del piloto de Carmen de Areco. En su retorno a la Clase GTB, "Pistín" y su equipo debieron trabajar mucho en la cupe para lograr ser competitivos. Acostumbrados a no bajar los brazos, y mientras la cuarentena nos mantiene en casa, Sergio y su gente siguen trabajando para volver a las pistas. Hoy la Chevy abandonó el carácteristico color negro para pasar a un diseño completamente innovador ACUERDOS: Buscando cerrar acuerdos con marcas de primera línea como Ferrari o McLaren para el Mundial de Resistencia FIA WEC próximo, sumando fuerzas en la categoría Hypercars junto a Toyota o Peugeot, se han equiparado algunas reglamentaciones con los recientemente anunciados LMDh. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) trabaja cerca de los organizadores de las 24 Horas de Le Mans (Automobile Club de l´Ouest) y del campeonato estadounidense donde se corre las 24 Horas de Daytona (IMSA) y eso confirmó la reglamentación de la categoría LMDh habilitada para los dos torneos. ESPERA: Entrando en la espera no deseada se encuentra el equipo de Gastón Fernandez que aguarda el comienzo de la actividad y los permisos para ir a probar el chevrolet con el chasis del regional auto apodado el gauchito que cuenta con el apoyo de la familia y de Araceli que no ve el momento de volver a correr para presenciar el manejo de su compañero de vida,la tenían a la flaca! POSITIVO: El piloto de Caballito arrancó el año dentro de la Clase B del Procar4000 con un 7º puesto a bordo de una Chevy nueva que puso en pista en DMC Chasis. La Clase B del Procar4000 corrió hace ya unos meses atrás. Allá por el 29 de Febrero y 1 de Marzo de 2020 la categoría llevó a cabo la primera fecha de la temporada en el Circuito 7 del Gálvez donde Claudio López puso en pista una Chevy nueva muy bien presentada a cargo del equipo DMC Chasis y motorizada por Luis Tapia. DEBUT: El joven piloto de Hurlingham con buenos antecedentes en karting se prepara para hacer su debut en la Promocional de ALMA con un Fiat 600 del LW Racing. El Fiat 600 del LW Racing con el que Matías Sánchez debutará en la Promocional de ALMA cuando se reactive el automovilismo deportivo. LLEGAR: Sergio Agüero, delantero de Manchester City. participó el domingo en el Gran Premio virtual de España de la Fórmula 1 a la par de pilotos actuales y con pasado en la categoría. Allí, no desentonó para nada y llegó 14º, lo que le valió las felicitaciones de Red Bull Racing, al que representó, y de Agustín Canapino, tricampeón de Turismo Carretera y reconocido simracer. SÚPER TC2000: Ramonda: "Indudablemente es una motivación contar con Rubens Barrichello en nuestro equipo". El jefe del equipo Toyota Gazoo Racing se refirió a varios temas y destacó el impulso que significará para la estructura contar con el exFórmula 1. Desde su hogar en Córdoba, Darío Ramonda, director general de Toyota Gazoo Racing, se trabaja sobre cómo afronta la estructura el aislamiento provocado por la pandemia de coronavirus. REABRE: Al cumplir dos meses de restricción, el lunes 11 de mayo se puede volver a trabajar en los circuitos de Francia con más de diez personas reunidas aunque se deben cumplir ciertos recaudos. Un ejemplo que se observa con atención. Los autódromos volvieron a abrir las puertas el lunes 11 de mayo en Francia, dos meses después de haber comenzado con la prohibición de labores. Estarán en condiciones, según comunicó la Federación Francesa del Automóvil, "gracias al trabajo realizado por todos los actores del Sector Mecánico Deportivo" estando en colaboración con "el Ministerio de Deportes, los circuitos y las pistas de karting al aire libre", quienes podrán "recibir a conductores, con o sin licencia. ELEGIR: El tricampeón de Fórmula 1 eligió a Juan Manuel Fangio como el mejor y Jim Clark como el mejor piloto al que se ha enfrentado. Sir Jackie Stewart, tricampeón del mundo de Fórmula 1, tiene en claro que Juan Manuel Fangio es el piloto más grande de todos los tiempos, no sólo por su forma de manejo, sino por sus decisiones y comportamiento. Además, cree que Jim Clark fue el mejor rival SEGURIDAD: Claire Williams, jefa de equipo de Williams Racing, dijo que su equipo de Fórmula 1 no correrá hasta que le aseguren que es completamente seguro hacerlo. Es consciente de que la economía de la categoría está en un momento complicado por no poder correr, sin embargo, cree que es más importante asegurar la salud de todos los integrantes de los equipos que la integran. VOLVER: Lionel Ugalde manifestó que espera para la próxima semana volver a trabajar en su taller tras un mes de estar cerrado. El taller del Lionel Ugalde Competición de Turismo Carretera cerró sus puertas cuando recién comenzó la cuarentena obligatoria por el Coronavirus y se prepara para volver a abrir sus instalaciones. Así le expresó el piloto marplatense, dueño del equipo, PADRE: David Brabham siguió los pasos de su padre y creó el Brabham BT62 , un digno homenaje a su padre Jack Brabham tiene el honor de ser, hasta el momento, el único piloto en haber ganado un campeonato mundial de Fórmula 1 con un auto que llevaba su propio nombre. Su hijo, David Brabham, siguió los pasos de su padre y también llegó a ser piloto de Fórmula 1 y a ganar en Le Mans. DEFINIR: Nicolás Trosset,que corrió en Viedma y Neuquén con la atención Claudio Garófalo, decidió que la idea es alquilarle un motor Cherokee al Maquin Parts para cuando se reanude el torneo. El arrecifeño Nicolás Trosset fue uno de los pilotos de Turismo Carretera que arrancó el año con la motorización de Claudio Garófalo, y que ante la suspensión del preparador, debió buscar un nuevo camino. Después de barajar algunas opciones, el de Dodge opto que, cuando se reanude el certamen, le alquilará al Maquin Parts Racing el motor Cherokee que supo utilizar en aquel equipo cuando compitió en 2018.

