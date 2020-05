La Auténtica Defensa. Edición del martes, 19/may/2020 La UOM se manifestó ante la posible caída de 30 puestos de trabajo







Los afectados son vecinos de Campana y Zárate que cumplían tareas para la empresa Ferrua SRL, que se vio impactada por la decisión de Scrap Service de rescindir el contrato. La manifestación se dio ayer en la portería de camiones. El último viernes, Scrap Service decidió rescindir el contrato que tenía vigente con la empresa Ferrua SRL, la cual se encargaba de la recolección de chapa sobrante de las terminales automotrices y autopartistas para luego depositarla en el predio de la propia Scrap Service ubicado junto a la Acería de Tenaris Siderca. Esta medida generó que los 30 trabajadores que realizaban esta tarea para Ferrua quedaran en un terreno de incertidumbre laboral. "Son vecinos de Campana y Zárate", explicó Leonardo Vandenbosch, Secretario de Organización de la Seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) durante la manifestación que el gremio y trabajadores llevaron adelante ayer en la portería de camiones de Scrap Service, filial de Tenaris. Según detallo Vandenbosch, el trabajo que realizaba la empresa Ferrua "se está haciendo, no desapareció". Luego agregó: "Si bien el volumen ha caído, el trabajo se sigue haciendo. Scrap aduce que lo puede hacer con personal propio, pero la verdad es que el personal que tiene Scrap en Campana no está capacitado". Y en ese marcó denunció que la empresa requirió ayer servicios de "trabajadores de las plantas de San Martín y Esteban Echeverría". El conflicto ya fue denunciado ante el Ministerio de Trabajo de manera electrónica (modalidad establecida por la pandemia de coronavirus), por lo que ahora se espera fecha de audiencia. "Nuestra intención es contener las fuentes de trabajo. Ya sea mediante una medida del Ministerio o a partir de que Siderca y Scrap revean su decisión y vuelvan a levantar el contrato con Ferrua, que sería lo ideal", señaló Vandenbosch.

FERRUA REALIZABA TAREAS DE LOGÍSTICA PARA SCRAP SERVICE, FILIAL DE TENARIS.





LA MANIFESTACIÓN INCLUYÓ QUEMA DE CUBIERTAS EN LA PORTERÍA DE INGRESO A SCRAP.





EL CONFLICTO YA FUE DENUNCIADO ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO.

#Dato Trabajadores de la contratista Ferrúa y la UOM se manifestaron en la portería de camiones de Scrap Service, del Grupo Techint, por la rescisión de un contrato que involucra al menos 30 puestos laborales. pic.twitter.com/vrVwUrXBzd — Fernando Andrioli (@frandrioli) May 18, 2020

