La Auténtica Defensa. Edición del martes, 19/may/2020 Desde Provincia no autorizaron abrir peluquerías, centros de estética y tiendas







Tampoco podrán reactivarse las obras civiles. El intendente Abella había solicitado días pasados exceptuar a Campana del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y flexibilizar varias actividades. El Gobierno Provincial ratificó la negativa para abrir peluquerías, centros de estética y comercios textiles. Se trata de algunos de los rubros que había solicitado reabrir el intendente Sebastián Abella. Según se comunicó desde el gobierno provincial, los negocios de venta minorista de prendas y accesorios de vestir, calzado, juguetes, artículos de esparcimiento y deportes, solo pueden realizar ventas de forma telefónica u online. Asimismo, no se habilitaron los servicios de alojamiento, de comidas y bebidas. Los dos últimos mencionados solo pueden comercializar sus productos realizando la entrega en el domicilio o retirándolo por el local. El intendente Abella había enviado días atrás al Gobierno provincial y nacional una solicitud de apertura de los rubros escribanías; comercio presencial; comercios minoristas no gastronó-micos; martilleros, transacciones y operaciones inmobiliarias, cobro; actividad administrativa; esteticista, cosmiatra, pedicura, manicura, masajista con utilización de protección facial y sin trabajo sobre la cara; servicios esenciales de mantenimiento, entre otros.

Abella había solicitado días pasados exceptuar a Campana del AMBA.





Negativa provincial. Campana había pedido flexibilizar varias actividades



Desde Provincia no autorizaron abrir peluquerías, centros de estética y tiendas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar