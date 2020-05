La Auténtica Defensa. Edición del martes, 19/may/2020 La Pandemia le recuerda a Campana que todavía no abandonó la ciudad







Luego de los dos nuevos casos de coronavirus confirmados, ayer trascendió el aislamiento de varias personas más, una de ellas trasladada al Hotel Siderca cedido por Tenaris. Este lunes trascendió que un número no precisado de personas están bajo aislamiento por cuadros sospechosos o contacto cercano con personas confirmadas de COVID-19, según pudo saber La Auténtica Defensa. Desde el Municipio informaron que el Hotel Siderca comenzó a utilizarse como centro de aislamiento debido a la saturación de las camas disponibles en el Hospital San José, aunque no todas por pacientes relacionados al COVID-19. La persona derivada al edificio perteneciente a la empresa Tenaris y puesto a disposición de la comunidad en el marco de la pandemia, sería una mujer sin síntomas y no vinculada a ninguno de los casos activos de coronavirus. Ingresó alrededor de las 17 horas. Este fin de semana se notificaron otros dos nuevos casos de coronavirus después de 18 días sin pacientes y a diez de haberse otorgado el último alta médica. Se tratan de un hombre y una mujer bajo seguimiento del Hospital Municipal San José y con estados diferentes. Mientras la mujer se encuentra transitando la enfermedad en su casa, con leves o nulos síntomas, el hombre está internado en la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio. La Auténtica Defensa pudo saber que se trata de un trabajador municipal del sector Parques y Jardines de licencia desde el pasado 20 de marzo por ser persona de riesgo, lo que significa que su contagio no se produjo en el ámbito de trabajo. El cuadro del paciente sería especialmente delicado ya que presentaría comorbilidades. El trabajador municipal se domicilia en el barrio La Josefa donde vive con su familia, integrada por al menos nuevo personas. Por tal motivo, las autoridades sanitarias dispusieron el aislamiento del grupo hasta tanto no se descarten eventuales contagios. La cifra total de casos de COVID-19 en la ciudad asciende a nueve, con tres personas fallecidas y cuatro dadas de alta. En Zárate la pandemia continúa con una evolución establece y no se detectan nuevos casos. La vecina ciudad tuvo 6 casos confirmados de coronavirus, con cinco recuperados y una mujer de 93 años fallecida. Según informó el gobierno zarateño ayer, se están monitoreando cinco nuevos casos sospechosos, uno por la Clínica Delta de nuestra ciudad.

Ayer se trasladó desde el Hospital a una paciente sospechosa de coronavirus al Hotel Siderca de la empresa Tenaris puesto a disposición de la comunidad en el marco de la pandemia CONTINÚA AUMENTANDO EL NÚMERO DE CONTANGIOS EN ARGENTINA Se registraron nueve muertes y 303 nuevos casos positivos por coronavirus. El Ministerio de Salud informó este lunes que durante las últimas 24 horas se registraron nueve muertes y 303 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país ascendió a 8.371 y las víctimas fatales suman 382. Se registraron 9 nuevas muertes. Cinco hombres, dos de 58 y 65 años residentes en la provincia de Chaco; uno de 69 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y tres de 91, 62 y 61 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y tres mujeres, dos de 76 y 96 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y otra de 64 años, residente en la provincia de Buenos Aires. Del total de esos casos, 939 (11,2%) son importados, 3.718 (44,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 2.607 (31,1%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. De los 303 casos confirmados hoy, 169 son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 93 de la provincia de Buenos Aires, 20 de Córdoba, 13 de Chaco, 4 de Santa Fe, 2 de La Rioja, 2 de Río Negro y 1 de San Juan. Hasta ayer fueron tomadas 2.609 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 105.829 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 2.332,2 muestras por millón de habitantes.

