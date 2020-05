La Auténtica Defensa. Edición del martes, 19/may/2020 El comisario Utrera continúa en funciones







Luego de ser aprehendido por orden de la Fiscal Mabel Amoretti y liberado por la jueza de Garantías Graciela Cione, Asuntos Internos de la Policía bonaerense todavía no tomó ninguna determinación sobre el uniformado imputado. La investigación continúa. Este domingo la ciudad despertó con una noticia que escaló en los medios nacionales: el titular de la Comisaría Primera de Campana , el Comisario Alberto Utrera, fue aprehendido por orden de la Dra. Mabel Amoretti, titular de la UFI 1. Esa madrugada, alrededor de las 2:30 de la mañana, en las inmediaciones de Córdoba y Giobellini del barrio Lubo, el Comisario disparó su arma reglamentaria contra Marcelo A. Acosta (18) en circunstancias que son materia de investigación. Acosta, quien recibió un balazo en la zona lumbar, fue intervenido exitosamente y se encuentra fuera de peligro. De hecho, algunas versiones sin confirmar incluso indican que prestó declaración indagatoria en la tarde del lunes. VOZ DE ALTO Diversas fuentes policiales consultadas por La Auténtica Defensa comentaron que Utrera se encontraba esa madrugada en el barrio Lubo realizando una recorrida de supervisión para constatar la existencia de presencia policial en el lugar, trasladándose en un móvil que era conducido por el Teniente Mendieta. Esta circunstancia se explica a partir de la reciente reunión pública que tuvo el Comisario con los vecinos del barrio Lubo que tuvo lugar el viernes pasado por la tarde, dada una ola de hechos delictivos –al menos una docena- que se registraron en esa zona de la ciudad durante las últimas dos semanas. Ya finalizando su recorrida, en Córdoba y Giobellini, ambos policías ven venir a un ciclista sin barbijo y como este no se detiene, lo empiezan a seguir. El sospechoso, deja la bicicleta y continúa su escape a pie, por lo cual Utrera se baja del móvil para detenerlo. Siempre a la carrera, y a una distancia de entre 5 y 8 metros, Utrera da la voz de alto, al tiempo que el sospechoso con su mano derecha saca de su cintura un revólver calibre 22, cargado, con el que le apunta mientras no deja de correr. Es en ese gesto que Utrera, también a la carrera, decide tirar. La bala ingresó por la zona lumbar. El herido sigue corriendo unos 10 metros más hasta que finalmente cae. TENTATIVA DE HOMICIDIO Informado el Ministerio Público Fiscal de los hechos, se presenta en el lugar la Fiscal Ana Laura Brizuela de la UFI 2 quien, frente a un posible caso de exceso de violencia institucional, se declara incompetente y convoca a la Fiscal Mabel Amoretti, titular de la UFI 1, dedicada a Delitos Complejos. Es entonces que la Dra. Amoretti decide la aprehensión del Comisario Utrera y luego de tomarle declaración solicita su detención bajo la figura de "Tentativa de homicidio agravado por funciones", pedido que es denegado por la jueza de Garantías Graciela Cione. El comisario Utrera, quien se encontraba incomunicado en dependencias locales de la Prefectura Naval Argentina (institución a la que también se le encargó las pericias) recuperó su libertad ese domingo por la noche. La investigación continúa, y al día de ayer Asuntos Internos de la bonaerense no se ha expedido al respecto, por lo cual Utrera continúa en funciones. Lo singular del caso es que estaría probado que Marcelo A. Acosta acababa de robar la bicicleta en la que se transportaba la madrugada del domingo cuando fue interceptado por los policías en el barrio Lubo. Otro dato no menor es que hacía menos de 10 días, Acosta había sido aprehendido por la policía dos veces en el mismo día, por haber participado en dos diferentes robos.

El viernes pasado el comisario Utrera había concurrido a la invitación de los vecinos del barrio Lubo.





Vecinos que se autoconvocaron en el Lubo habían dialogado el viernes con Utrera, molestos ante la cantidad de hechos delictivos sufridos

#Ahora Acaban de ordenar la libertad del comisario de Campana Alberto Enrique Utrera. La jueza de garantías Graciela Cione no hizo lugar al pedido de detención de la fiscal Amoretti y ordenó la inmediata libertad del comisario. pic.twitter.com/ptPvmIvdtQ — Magui Felizia (@mawifelizia) May 17, 2020

