JUBILACIONES Y PENSIONES ARRIBA

Las jubilaciones y pensiones aumentarán un 6,12% en junio y así el haber mínimo pasará a $16.864, anunció el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. De este modo, los haberes previsionales acumularán un incremento del 19,9% para la primera mitad del año, cuando la inflación estimada es del 14,4%, señaló el ministro. Moroni dijo que con este nuevo incremento el 80 por ciento de los jubilados percibirán un 5,1% por encima de la inflación del período. El aumento es del 6,12% para todos los jubilados y pensionados de acuerdo a la escala de la pirámide, lo que lleva la jubilación mínima a $16.864 y el haber máximo a $118.044.

FLEXIBILIZACIÓN COORDINADA

Los intendentes de la zona oeste del gran Buenos Aires acordaron un "plan para flexibilizar la cuarentena de manera responsable y atender la situación económica local", que será considerada por el Gobierno bonaerense. La iniciativa, que incluye a los comercios, las mudanzas y la obra privada, fue coordinada por los intendentes de Los municipios de Hurlingham, Ituzaingó, San Martín, San Miguel y Tres de Febrero. Los jefes comunales consideraron que la situación actual que están atravesando sus distritos "requiere la necesidad de trabajo coordinado", dado que condensan una superficie de 260 km2 y alrededor de 1.500.000 habitantes.

SEGUIRÁ EN CASA

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca desistió del pedido para que Amado Boudou vuelva a la cárcel de Ezeiza por el caso Ciccone, por lo que el ex vicepresidente seguirá detenido en su domicilio. El fiscal De Luca no sostuvo la apelación que había hecho su colega Marcelo Colombo contra la decisión del juez Daniel Obligado, que le había concedido hace semanas la domiciliaria al ex vicepresidente. "Ello así, porque –como lo he sostenido inalteradamente en todos los casos similares– el recurso no se dirige contra una sentencia definitiva ni una resolución equiparable a tal, ni versa sobre algunas de las excepciones que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha entendido que corresponde soslayar dicho requisito, como lo son los casos de gravedad institucional o causas en que se ventilan delitos de lesa humanidad", sostuvo De Luca.

MENOS EXPORTACIÓN

Las ventas al exterior de la industria petroquímica cayeron 42% en marzo último, golpeadas por la pandemia de coronavirus. Con relación a febrero, las exportaciones también derraparon, un 16%, según el reporte de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP). Apenas se verificó un ligero repunte intermensual del 1% y otro del 7%interanual, impulsado, en ambos casos, por la mayor producción de agroquímicos. Si bien las ventas locales tuvieron un repunte con relación a febrero (+10%) -por el crecimiento en los productos finales agroquímicos seguido por los básicos inorgánicos-, con relación a marzo de 2019 cayeron 13%.

REABRE DE A POCO

Tras más de dos meses de cierre por la cuarentena iniciada el 10 de marzo, bares, restaurantes y locales comerciales de casi toda Italia reabrieron sus puertas en medio de estrictas medidas sanitarias, mientras el Gobierno informó que 99 personas murieron por coronavirus en las últimas 24 horas, el número más bajo de todo el aislamiento.