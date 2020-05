Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

PROBLEMA SOLUCIONADO I

"Hola, ya estan arreglando (por ayer) la perdia de capilla de Señor y Rawson. Gracias" dice Julio.

PROBLEMA SOLUCIONADO II

"Desde ya muchas gracias por su gestión ante quien corresponda, por el arreglo o reparación de la iluminación en la parada de colectivos, sobre Colectora Norte y Sur de la entrada al Barrio Las Praderas!", muestra Rolando.

UNA ESQUINA, MUCHAS QUEJAS

"Modarelli y San Luis (barrio Lubo). Se paga Barrido y Limpieza pero no lo hacen. Hace días que no levantan las hojas. El agua que se ve en la boca calle es líquido cloacal. Las cámaras están tapadas desde el 1 de mayo. Llevo hechos 3 reclamos a ABSA y no vienen. Como ven en la entrada del garage tuve que destapar una boca de inspección porque si no, no puedo usar el baño. Esto es una vergüenza y abandono total. ¿Qué hay que hacer? También las luces de calle están encendidas las 24 horas en todo el barrio" escribe Eduardo.