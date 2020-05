La Auténtica Defensa. Edición del martes, 19/may/2020 Militar el viaje

Por Santiago Tomás Mengual







Comenzó a viajar por Latinoamérica con la idea de entrevistar y fotografiar a luchadoras sociales. La cuarentena la sorprendió en las montañas peruanas, donde reside junto a su pareja en una comunidad andina: "La primera impresión, viniendo desde un feminismo "blanco" (con privilegios), fue chocante. Llegué con todo mi discurso armado y me di cuenta que hay otros procesos", cuenta "Lali" Agüero. Desde que terminó el secundario, la vida de María Laura Agüero (31) se había convertido en un sin fin de idas y venidas entre Campana y Capital, hasta que hace un año se mudó a San Telmo para poder seguir manejando las redes sociales de una empresa textil en Flores sin tanto viaje por medio. No era el trabajo soñado: la paga era mala y muchas veces el horario laboral no se respetaba. Pero todo lo malo entraña algo bueno. Ahí trabajaban chicas de todo el continente: venezolanas, ecuatorianas, peruanas… El intercambio que generó el día a día, revivió un sueño que había proyectado hacía tiempo, lanzarse al camino y viajar de mochilera por Latinoamérica. LA DECISIÓN Tardó en definirse. Aunque había muchas cosas que debía dejar atrás, hoy reconoce que su principal impedimento era el miedo. La tarde que se decidió, llamó a una amiga para saber si se sumaba a acompañarla. Aceptó sin dudar y desde ese día comenzaron a planificar el viaje. La idea sería utilizar la travesía como excusa para fotografiar y entrevistar a luchadoras sociales de distintas partes de la Patria Grande mostrando cómo los diferentes contextos condicionan lo que significa ser una mujer empoderada. Arrancaron por el norte de Argentina. Llegaron a Salta y empezaron a subir. Purmamarca, Tilcara y Humahuaca hasta cruzar a Bolivia, donde siguieron subiendo: "La primera impresión, viniendo desde un feminismo "blanco" (con privilegios), fue chocante. Llegué con todo mi discurso armado y me di cuenta que hay otros procesos", dice la campanense y continúa: "A lo largo de su historia, las mujeres bolivianas fueron discriminadas por indígenas y por mujeres. Defienden mucho a su tierra, tienen mucha garra, fuerza y una identidad fuerte. También es así en Perú. Son sociedades mucho más conservadoras que la de Argentina y se nota constantemente cómo el sistema patriarcal está mucho más marcado en la vida cotidiana". Una de las experiencias que más marcó a "Lali" fue el cruce con las cholitas escaladoras de La Paz, tal vez porque sin una biblioteca de teorías preconcebidas llevaban a la práctica las ideas que ella siempre había leído: "Fuimos a la base del Potosí, escalamos con ellas. No hablaban desde un lugar ‘feminista’. Muchas mujeres no se identifican con el movimiento propiamente dicho. Pero sí hablaban como mujeres que querían trasmitir lo que hacían, lo que sabían. Una de ellas nos contó que empezó a escalar por necesidad laboral, para poder alimentar a sus hijos. Suelen encargarse de guiar y de llevar la comida a los ‘gringos’ que escalan por turismo. Al principio trabajaban para agencias que las explotaban, pero ahora lo hacen de forma independiente. Ver la fortaleza de esas mujeres fue increíble". VINCULARSE Las vicisitudes del viaje llevaron a que "Lali" se enamore. Junto al afortunado comenzaron a recorrer el Perú profundo donde continuaron documentando las historias de mujeres luchadoras. Actualmente viven en una comunidad andina a 20 minutos del pueblo más cercano, Pisac, en la provincia de Cusco. No cualquiera accede a vivir allí. El señor comunero es estricto y los extranjeros no suelen ser bienvenidos. Tuvieron que demostrar que venían de vivir en Pisac y que su intención era aportar al grupo. Recalaron allí por culpa de la pandemia. Venían viviendo de changas y el virus hizo, como en prácticamente todo el planeta, que la economía se paralice: "En la zona donde estoy, que es muy alejada, no llega el virus. Se implementan ciertos horarios para circular, el tapaboca y controles policiales. En Lima la realidad es otra, se supone que hay unos 90 mil infectados y más de 2 mil muertos". El plan es asentarse, hacer lazos y ganarse la confianza de la comunidad: "Quiero documentar a la comunidad en el día a día y para eso necesito vincular. No lo puedo hacer como turista. Ahora estamos alquilando pero el plan es hacer un casita acá". Todo se entrelazaría con la página web que están por lanzar con compañeras feministas, donde el foco estará puesto en la comunicación de ideas y hechos que impulsen a la acción. Será allí donde publicará las historias de las luchadoras sociales que documentó (y sigue documentando) en su viaje. Tal vez, este paráte obligatorio al que todos nos vemos confinados sea una oportunidad interesante para replantearnos los proyectos que tenemos y el tiempo limitado del que disponemos en esta vida para concretarlos. Deseos que quedaron dormidos pero que pueden volver a despertar, como las ganas profundas de "Lali" por recorrer Latinoamérica documentando a luchadoras sociales que hace sólo dos años eran un anhelo y hoy son realidad. Romper las barreras del miedo e intentar. Tal vez, lo peor que puede pasar es aprender que ese no era el camino. En YouTube ya se puede ver el proyecto documental bajo el título "Acá Estamos Nosotras" con recortes de entrevistas realizadas a mujeres de Argentina, Bolivia y Chile entre Enero y Junio de 2019. Cuenta de Instagram: "Acá estamos nosotras".

“Lali" en el mirador “Intuhuatana" (Ruinas Incas) Cuyo Chico, Valle Sagrado se los Incas, Cusco. 2020





Las Cholitas Escaladoras. La Paz, Bolivia. 2019



