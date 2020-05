La Auténtica Defensa. Edición del martes, 19/may/2020 NotiCMR:

La oftalmología pediátrica en tiempo del Covid-19

Por Dra. Elisabeth Aliendro













Elisabeth Aliendro

La Academia Americana de Oftalmología y Pediatría recomiendan que los controles visuales a tiempo pueden detectar un problema visual o sistémico en bebés y/o niños y su oportuno tratamiento. El sistema visual en los niños es inmaduro, necesita de estímulos del entorno y un correcto desarrollo de la vía visual con la entrada de luz a los ojos, luego la información es procesada en el cerebro, para formarse una imagen. Toda esta maduración visual se va generando desde el nacimiento hasta los 14 años, por eso son importantes los controles visuales en estas etapas. ¿Cada cuánto se debe controlar la visión a los niños? La Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil (SAOI) recomienda hacer el 1º control al nacimiento, con dilatación de las pupilas y evaluación del fondo de los ojos. Si el bebé es prematuro, es decir, nació antes de la semana 37 y/o su peso es menor a 1500 gramos debe recibir controles oftalmológicos más frecuentes, ya que al nacer antes de tiempo, falta formarse por completo la retina, estructura ocular encargada de recibir la luz para que luego, por acción cerebral, se forme la imagen que vemos frente a nuestros ojos. - 2º control a los 6 meses de edad. - 3º control al año de edad. - 4º control a los 5-6 años al ingreso escolar. Luego los controles son anuales o cada 2 años si no hay alteraciones visuales que nuestros niños nos informen como dificultad para ver de lejos, de cerca, dolores de cabeza, etc. Mi hijo/a pasa muchas horas al celular, Tablet, video juegos. ¿Eso puede afectarle? Sabemos que en tiempos de Covid-19, es difícil el manejo de los niños y la tecnología. El exceso de horas frente a los diferentes dispositivos antes nombrados genera síntomas visuales, dolor de cabeza, ardor ocular, lo que llamamos fatiga visual. Además acrecienta el desarrollo de otra "pandemia", pero visual, porque genera o acentúa la miopía. Recomendamos para evitarlo que, cada 20 minutos, parpadear durante 20 segundos mirando a la pared, no a la computadora o celular, de esta manera los músculos oculares se relajan y se lubrican los ojos. También mediante varios estudios se demostró que muchas horas frente a los dispositivos electrónicos generan limitaciones para relacionarse con el entorno, mayor riesgo de ansiedad infantil, se limita el desarrollo cerebral y se altera el ciclo de descanso por estímulo visual. Se aconseja que, 2 horas antes de dormir, no estar frente a una pantalla, para no interferir con el descanso. La Academia Americana de Pediatría recomienda: - De 0 a 2 años: nada de dispositivos electrónicos - De 3 a 5 años: 1 hora al día - De 6 años a 12 años: 2-3 horas al día. Por último recalcar que en esta pandemia Covid-19 cuáles son las urgencias y emergencias en Oftalmología Pediátrica, por las cuales hay que acudir a la consulta. - Disminución brusca de la visión o visión doble de inicio reciente. - Uno o los dos ojos se desvían de aparición repentina. - Infecciones como ojo rojo y doloroso con secreciones. - Traumatismos oculares. Nuestro rol es contener, planificar la atención oftalmológica infantil siempre manteniendo los cuidados en esta pandemia, sabemos que es un momento complicado y de miedo, pero la salud visual es esencial de un bebé y/o niño para que el día de mañana sea un adulto lleno de oportunidades. Dra. Elisabeth Aliendro - especialista en Oftalmología (MP 550651 y MN 154386). Centro Médico Rawson

NotiCMR:

La oftalmología pediátrica en tiempo del Covid-19

Por Dra. Elisabeth Aliendro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar