Efemérides del día de la fecha, 19 de Mayo

DÍA MUNDIAL DE LA DONACIÓN DE LECHE MATERNA Instituido en el V Congreso Brasileño de Bancos de Leche Materna y el Primer Congreso Iberoamericano a través de la Carta de Brasilia en el año 2010, en este día se conmemora la firma de la Carta de Brasilia en el año 2005, pilar fundante de la Red de Bancos de Leche Humana en América del Sur y América Central. Asimismo, esta jornada difunde la importancia de esta noble práctica que combate la mortalidad infantil y agradece a las madres donantes que desinteresadamente ayudaron a salvar niños. La donación de leche materna beneficia a bebés prematuros o de bajo peso, alérgicos o intolerantes a las fórmulas de leche artificial, a aquellos sometidos a intervenciones quirúrgicas o que por alguna razón no pueden ser amamantados por sus madres. La lactancia materna es el mejor alimento para los bebés, ya que, los nutre y los inmuniza de las diversas patologías que los pueden afectar a corto, mediano y largo plazo. FALLECE "TANGUITO" José Alberto Iglesias nació el 16 de septiembre del año 1945 en Caseros, Buenos Aires. Apodado "Tanguito" por bailar rock cuando se le pedía que bailara tango, Iglesias decidió dedicarse a la música a los 15 años. Comenzó tocando canciones de rock en clubes de barrio de Mataderos y Flores hasta que en el año 1963 integró la banda "Los Dukes" con la que grabó las canciones "Decí por qué no me querés" de Palito Ortega y Dino Ramos, "Carnaval, Carnaval" de Ball y Roger, "Maquillada" de Freddie Cora y "Mi pancha", una composición suya. Estas canciones llamaron la atención del mánager de "Los Gatos", Horacio Martínez, que le propuso grabar un disco solista para el sello "RCA"; cosa que aceptó y, consecuentemente, abandonó la banda. No obstante, el proyecto nunca se concretó. Asiduo frecuentador del bar-teatro "La Cueva" y la confitería "La Perla del Once", "Tanguito" compuso junto a Litto Nebbia "La Balsa", canción fundante del rock argentino, en éste último lugar: "me dijo: ´se me ocurrió el comienzo de una canción y no sé cómo seguirla´. Nos fuimos al baño e hizo sobre mi mayor el comienzo diciendo: ´Estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda´. Me pasó la guitarra e hice lo que sigue, toda la canción como es" reveló Nebbia. El sencillo grabado por "Los Gatos" en el año 1967 fue un gran éxito que arrasó en todas las radios. Después de esto, tocó en una juntada hippie en la Plaza San Martín, organizada por Pipo Lernoud y Mario Rabey, y llamó la atención de los medios que lo convocaron para presentarse en "Sábados circulares" de Pipo Mancera y "Sábados continuados" de Antonio Carrizo. En el año 1973 se lanzó su primer disco "Tango", el cual pasó desapercibido y contó con las canciones "Natural", "Todo el día me pregunto", "Amor de primavera" y "La balsa"; previamente, en el año 1968,el cantante había grabado "El hombre restante" y "La princesa dorada". Falleció en el año 1972 en Buenos Aires. SE CREA EL "CUBO RUBIK" Un día como hoy en el año 1974, el profesor de arquitectura de la Universidad de Budapest (Hungría), Erno Rubik, creaba el "Cubo Rubik" para enseñarle a sus alumnos la geometría tridimensional. Patentado en el año 1976, el ingenioso juguete llamado "Cubo mágico" pasó a llamarse "Cubo Rubik" en el año 1980 durante su comercialización internacional; ese mismo año ganó el premio alemán a "Mejor juego del año".



