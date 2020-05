En esta oportunidad, el choque fue entre un Toyota Corolla y un Fiat 500 en horas del mediodía de ayer. Hubo un trasladado al Hospital San José. Ayer alrededor de las 12:30 tuvo lugar un nuevo choque en el cruce de Av. Varela y Urquiza, en esta oportunidad protagonizado por un Toyota Corolla gris y un Fiat 500 negro, este último con dos ocupantes a bordo. El Toyota estaba cruzando por Urquiza y no vio venir al Fiat que se dirigía en dirección al centro, impactándolo de lleno sobe el lateral izquierdo. En su trayectoria, el conductor del Fiat logró apenas esquivar el poste del cartel indicador de la calle, pero dio de frente sobre la columna de alumbrado público que se encuentra pocos metros más adelante. Ambos ocupantes del Fiat viajaban con sus cinturones de seguridad puestos, lo que evitó mayores lesiones. Aun así, el acompañante fue asistido por personal del SAME que le colocó un cuello ortopédico y lo trasladó hasta el Hospital San José para que sea examinado. Intervino personal del Comando Patrulla Campana asignado a las zonas 3 y 4.

El conductor del Fiat logró esquivar el poste del cartel indicador de la calle, pero terminó impactando contra una columna de alumbrado.





El acompañante del Fiat fue asistido por personal del SAME que le inmovilizó su cuello y lo trasladó hasta el Hospital San José para que sea examinado.

#Dato Choque en Av. Varela y Urquiza. Ayer 12,30, Un Fiat 500 y un Toyota Corolla impactaron quedando sobre la Vereda, el Fiat chocó contra la columna de alumbrado, el conductor resultó ileso y el acompañante trasladado por SAME 1 al hospital San José, Comando Zonas 4 y 3 pic.twitter.com/hoL2AuMlBw — Daniel Trila (@dantrila) May 20, 2020

Colisión:

Otra vez avenida Varela y Urquiza

