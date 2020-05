La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/may/2020 Aumentan los casos de Covid-19 en Campana y se dispara el número de sospechosos







Este martes las autoridades sanitarias confirmaron 2 nuevos casos, ambos relacionados con el vecino de La Josefa diagnosticado el fin de semana. Y trascendió que 38 personas más aguardan resultados. El coronavirus volvió y de qué manera: tras diez días sin registrarse casos activos en la ciudad, desde el sábado se notificaron cuatro nuevos pacientes y trascendió que son en total 38 los vecinos que aguardan resultados de análisis confirmatorios. Los últimos dos pacientes pertenecen al círculo de contactos del trabajador municipal diagnosticado el fin de semana y que se encuentra internado en terapia intensiva del Hospital Municipal San José. El resto de las personas con las que comparte su vivienda están en aislamiento y bajo seguimiento médico. El Municipio desplegó un control casa por casa en La Josefa, el barrio de residencia de esta familia, para detectar posibles casos de coronavirus. El cuarto caso restante es una mujer del barrio Lubo que cursa la enfermedad en su casa y por el momento no presenta complicaciones. Según trascendió este martes, en Campana hay otras 38 personas que aguardan el resultado de sus hisopados en busca del virus, mientras los casos detectados desde el inicio de la pandemia asciende a once, con cuatro recuperados y tres personas fallecidas. Por su parte, Zárate llega a las dos semanas sin registrar nuevos casos, aunque este martes su municipio informó 11 nuevos pacientes con cuadros sospechosos. De ellos, una mujer de 25 años se encuentra bajo seguimiento de la Clínica Delta de nuestra ciudad. DESCARTAN CONTAGIO DOCENTE El lunes trascendió la versión de un docente internado con COVID-19 en la Clínica Delta. Sin embargo, La Auténtica Defensa confirmó que no se trata de un paciente con coronavirus, sino que padece una neumonía intrahospitalaria que se contagió mientras cursaba otro padecimiento en ese sanatorio privado.



El municipio realizó ayer un operativo de control en barrio La Josefa, donde se disparo el primer contagio múltiple en Campana. CRECE EL NÚMERO DE CONTAGIOS EN ARGENTINA: 438 EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS Este lunes fueron confirmados 438 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 8.809 positivos en el país. Del total de esos casos, 940 (10,7%) son importados, 3.879 (44%) son contactos estrechos de casos confirmados, 2.758 (31,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. En tanto, se registraron 9 nuevas muertes. Seis hombres, cuatro de 85, 74, 54 y 51 años residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); dos de 81 y 66 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y tres mujeres, dos de 63 y 74 años, residentes en la provincia de Chaco; y una de 86 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Al momento la cantidad de personas fallecidas es 393. Los distritos con más casos confirmados son la ciudad de Buenos Aires con 3.566; la provincia de Buenos Aires con 2.918; Chaco con 625; y Córdoba con 427.

Aumentan los casos de Covid-19 en Campana y se dispara el número de sospechosos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar