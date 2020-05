La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/may/2020 Zumbathon virtual y solidaria







Será este sábado a las 14 horas. La actividad es organizada por el Rotary Club Campana y con la participación de Nicolás Cadaveira en conjunto con el gym NC Fitness Studio de nuestra ciudad. El fin, además de disfrutar, es recaudar fondos para la compra de elementos de protección para el personal sanitario del Hospital San José. "Para nuestra institución, que tiene como uno de sus objetivos la salud, poder ayudar durante la Pandemia significa cumplir uno de los objetivos básicos de Rotary en el mundo", expresa Walter Waisman, su presidente. Deporte, solidaridad y pandemia. Así podría resumirse la actividad que propone para este sábado 23 el Rotary Club Campana en conjunto con Nicolás Cadaveira y el gym "NC Fitness Studio" de nuestra ciudad. Se trata de un Zumbathon Virtual que será transmitido por las páginas de Facebook: /nicolascadaveira/, /ncfitnessstudio/ y /rotarycampana/ a las 14 horas. "Los objetivos perseguidos son, como en la colecta anterior, recaudar fondos para la compra de elementos de protección para todo el personal sanitario de nuestro Hospital Municipal San José y también brindar a todos los que disfrutan de los eventos de Zumba la posibilidad de participar desde sus domicilios, retornando a una práctica saludable y divertida a la vez, lo que en vista de la actual cuarentena no es un objetivo menor", detalla Walter Waisman presidente del Rotary Club Campana. Nicolás Cadaveira es quien se encargará de la clase de zumba, él hace 14 años que dicta clases de fitness grupales. Comenzó su carrera con ritmos latinos y después innovó con distintas disciplinas internacionales. Ante la cuarentena vigente y promoviendo la actividad física desde casa invita al evento ya que "ayuda a reforzar el sistema inmunológico y además previene enfermedades como la Diabetes de tipo 2, cardiorrespiratorias, algunos tipos de cáncer entre otras cosas". Un dato color: "mientras nos ejercitamos generamos endorfinas que nos ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo". Desde el club rotario destacan dos principales necesidades de la comunidad ante la pandemia; "una, es poder proveer de alimentos a familias que debido a la imposibilidad de trabajar de los jefes de familia, no pueden adquirir alimentos" y por el otro lado, "el tipo de contagio del COVID 19 (muy elevado) hace necesario proveer ropa de protección adecuada al personal sanitario de nuestro Hospital Municipal, en una cantidad tal que insume mucho esfuerzo poder obtenerla y que ese personal, que está en la primer línea de batalla contra la enfermedad, debe poder protegerse adecuadamente. En consecuencia decidimos colaborar con los esfuerzos del Municipio en este segundo rubro". Las donaciones serán de carácter voluntario, no son obligatorias y se podrán concretar a través una cuenta especial en Mercado Pago, que estará asociada a una cuenta bancaria de la Fundación Rotary Club de Campana ingresando en https://rotaryclubcampana.org, eso evitara cualquier posibilidad de violar la cuarentena para poder concretar una donación. La solidaridad de los vecinos (entendiendo por "vecinos" a las empresas, las personas y otras ONG´s) es clave para cualquiera de los proyectos de asistencia comunitaria que realiza Rotary. "Sin esa solidaridad y ayuda, nuestro Club estaría muy limitado en cuanto al tipo de proyecto de servicio que podría implementar. Para nuestra institución, que tiene como uno de sus objetivos la salud, poder ayudar durante la Pandemia significa cumplir uno de los objetivos básicos de Rotary en el mundo" concluye Walter. MAÑANA SOLIDARIA Con el evento que se realizó semanas atrás se ha podido concretar la compra de 852 camisolines hemorresistentes, los que serán entregados a la Cooperadora del Hospital Municipal de Campana en el transcurso de esta semana.





Zumbathon virtual y solidaria

