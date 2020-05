P U B L I C



A pocos días de haber sancionado a toda la cúpula de la comisaría de Lima, el ministro de Seguridad volvió a ser noticia por críticas al intendente de Zárate. Berni lo hizo de nuevo. Luego de haber irrumpido de manera sorpresiva en la comisaría de Lima y sancionado a sus titulares porque no los encontró en el establecimiento, el ministro de Seguridad bonaerense quiso entrar al Centro de Monitoreo de Zárate y, como no lo dejaron, acusó al intendente Osvaldo Cáffaro de estar más interesado en "negocios inmobiliarios" que en su comunidad. La situación fue grabada en la puerta de la dependencia municipal y rápidamente se viralizó a través de las redes sociales, llegando incluso a la portada de los principales medios de la Argentina. En las imágenes, el funcionario provincial aparece apoyado en el lateral de un vehículo y de brazos cruzados junto a personal policial y lo que parecen ser otros vecinos. Con tono ofuscado, asegura estar "hace más de 15 minutos" esperando poder entrar al Centro de Monitoreo para constatar las filmaciones e intentar dar con el delincuente que había asaltado a una mujer hacia menos de una hora. "Evidentemente en Zárate si no es un negocio inmobiliario, que es lo único que le interesa al intendente, la salud, la educación y la seguridad es lo que menos le interesa. Por eso estamos como estamos. Es una vergüenza como zarateño", expresa Berni en el video, quien pocos minutos después se retiró del lugar sin haber sido recibido por las autoridades. Ayer por la noche el intendente Osvaldo Cáffaro salió a responderle a Berni a través de Twitter. "No voy a prestarme a discusiones con un ministro que tiene que atender problemáticas muy complejas aún no resueltas y en ascenso. No le voy a dar de comer a quienes están agazapados", manifestó el jefe comunal. Berni, que vive en la localidad de Lima, tiene intereses políticos en el vecino distrito y promueve una línea del Frente de Todos opuesta a la oficialista del Nuevo Zárate, el partido vecinal de Cáffaro. Semanas atrás la senadora provincial Agustina Propato, su pareja, había dirigido críticas contra Cáffaro por haber dispuesto el cierre de algunos acceso a la ciudad, en el marco de la pandemia de COVID-19.



Berni acusó a Cáffaro de interesarse por "negocios inmobiliarios" y se volvió viral

