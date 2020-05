La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/may/2020 Efemérides del día de la fecha, 20 de Mayo







DÍA MUNDIAL DE LAS ABEJAS Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución A/C.2/72/L.32 en el año 2017, en este día se concientiza acerca de la importancia de las abejas y otros polinizadores (mariposas, colibríes y murciélagos) en la conservación de la biodiversidad y el suministro mundial de alimentos; asimismo se promueven acciones que los protejan junto a sus hábitats. El tema de este año es "Compromiso con las abejas" y resalta el trabajo de los apicultores que, a pesar del impacto de la pandemia en la apicultura, continúan produciendo productos de alta calidad. La fecha elegida corresponde al nacimiento de Anton Janša, apicultor esloveno que fue pionero en las técnicas modernas de apicultura y reconoció la trascendental labor de estos insectos: "las abejas son un tipo de mosca, trabajadora, creada por Dios para proporcionar al hombre toda la miel y la cera necesarias. Entre todos los seres de Dios no hay ninguno que trabaje y sea tan útil para el hombre con tan poca atención necesaria para su mantenimiento como la abeja." Según la ONU, las prácticas agrícolas intensivas, los plaguicidas, las especies exóticas invasoras, las plagas y el cambio climático disminuyeron considerablemente la cantidad de abejas. Algo preocupante considerando que el 75% de los cultivos alimentarios, el 35% de las tierras agrícolas mundiales y casi el 90% de las plantas dependen de la polinización. FALLECE NIKI LAUDA Andreas Nikolaus Lauda nació el 22 de febrero del año 1949 en Viena, Austria. Apasionado por las carreras y la velocidad, Lauda decidió ser piloto de carreras a los 19 años. Oponiéndose a la voluntad de su familia, que esperaba que se convirtiera en un hombre de negocios, el joven pisó el acelerador en Fórmula Vee, Fórmula 3 y Fórmula 2 con el equipo March. Su comienzo en Fórmula 1, con el equipo March y BRM, fue desalentador. Sin embargo, en el año 1974, integró el equipo Ferrari por recomendación de su ex compañero de BRM Clay Regazzoni; en su debut en el Gran Premio de Argentina, el austríaco consiguió el segundo puesto y, más adelante, ganó por primera vez en el Gran Premio de España. Al año siguiente de su debut con Ferrari, se consagró campeón de Fórmula 1. En el año 1976 sufrió un grave accidente en el Gran Premio de Alemania, disputado en Nürburgring, que cambió por completo su vida. Con la pista empapada por la lluvia matutina, el piloto perdió el control de su monoplaza e impactó violentamente contra el guardarraíl quedando atrapado en una trampa mortal dominada por las llamas. Su vida pendió de un hilo al quedar con graves quemaduras de tercer y primer grado y un severo daño en sus pulmones por inhalar gases tóxicos. Sin embargo, 40 días después, volvió a la pista y terminó saliendo subcampeón detrás de su eterno rival,el piloto británico James Hunt: "lo dije entonces y después que superé mis miedos de manera rápida y limpia" escribió en su autobiografía. En el año 1977, volvió a consagrarse campeón de la Fórmula 1 con Ferrari y, en el año 1984, repitió la hazaña con McLaren. Falleció en el año 2019 en Zúrich, Suiza. SE LANZA "DANGEROUS WOMAN" Un día como hoy en el año 2016, Ariana Grande lanzaba su tercer disco: "Dangerous Woman."Durante la gira "The honeymoon tour", la cantante estadounidense aprovechó sus ratos libres para trabajar en su siguiente álbum el cual consideró una versión "más madura" de su segundo disco "My Everything." Originalmente iba a llamarse "Moonlight" pero Grande cambió de opinión: "´Moonlight´ es una canción preciosa, un título precioso, muy romántico, y que sin duda une la música antigua y la nueva música; pero Dangerous Woman es mucho más fuerte, para mí, una mujer peligrosa es alguien que no tiene miedo de tomar una posición, de ser ella misma y de ser honesta." Entre las canciones del disco se encuentran "Into you", "Side to side", "Everyday", "Be alright" y "Let me love you".



