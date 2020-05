La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/may/2020 Chequeos mamarios: el cáncer no está en cuarentena







Los controles anuales por cáncer de mama disminuyen hasta un 30% el riesgo de padecer la enfermedad. El Dr. Ignacio McLean del Hospital Universitario Austral explica por qué no se deben retrasar las consultas, incluso en cuarentena. Durante la pandemia por COVID-19, muchas personas no quieren asistir a las consultas por miedo a contagiarse, si bien en las diversas instituciones se cuenta con un flujo diferenciado de pacientes. En cuanto a los controles regulares, los médicos insisten en no discontinuar las consultas y evitar, así, la aparición de nuevas enfermedades. El Dr. Ignacio McLean, Director del Centro Mamario del Hospital Universitario Austral, explicó que "estudios importantes demostraron que disminuye hasta un 30% la mortalidad por cáncer de mama en el grupo de mujeres que se controla anualmente" y agregó la importancia de no retrasar los chequeos mamarios: "Está demostrado que realizar mamografía anual a partir de los 40 años ayuda a detectar el cáncer de mama en una etapa temprana y, así, poder salvar vidas". El especialista detalló que es muy importante que los pacientes oncológicos no detengan sus controles, porque "el cáncer no está en cuarentena". Y explicó, además, que se las pacientes deben conocer si existen factores de riesgo o antecedentes en la familia, porque eso modificará las condiciones de los chequeos. Las mujeres que tengan antecedentes familiares, deberán realizar las mamografías anuales a partir de los 30 años. Y recordó la importancia de los controles ginecológicos y la realización de PAP. El Dr. McLean agregó que un control clínico anual general es importante, porque "hoy la principal causa de muerte en las mujeres de mediana edad son los problemas cardiovasculares, y luego el cáncer de mama. Por eso, es importante estar informada de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular también, tomarse la presión periódicamente, saber si tiene niveles elevados de colesterol, etc. Y sumó: "somos un hospital totalmente preparado para pacientes con COVID-19, pero también muy bien preparado y protegido para pacientes que no tienen la enfermedad".



