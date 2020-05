La actividad no está exceptuada del aislamiento social, preventivo y obligatorio. El Municipio denunció este miércoles 3 obras en construcción en distintos puntos de la ciudad por no respetar la cuarentena. La Dirección de Obras Particulares - dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Medio Ambiente- notificó a los responsables de las mismas luego de que inspectores constataran la presencia de operarios trabajando. Las obras civiles no están exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el gobierno nacional a través del Decreto 29772020. Las construcciones denunciadas están situadas en Ameghino, esquina Paso; San Martín, entre Sívori y Ameghino; y Rawson y Luis Costa. En virtud de ello, se denuncio ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana a los responsables de las mismas por violar el articulo 205 del Código Penal.

Imagen ilustrativa.



Denuncian penalmente tres obras en construcción que violaron la cuarentena

