Fue ayer a la madrugada en el barrio Lubo en al menos dos domicilios. También habrían desvalijado una casa en Albizola. Un vecino del barrio se encontraba durmiendo junto a su familia en su domicilio de Namuncurá e Islas Malvinas, barrio Lubo, cuando lo despertó un estruendo en plena madrugada de ayer. Eran alrededor de las 3:30 de la mañana cuando se levantó para ver qué había sucedido y encontró que la puerta de acceso a la casa estaba abierta. "Cuando prendí la luz vi que me faltaba el televisor, la notebook que quedó sobre la mesa y la uso para trabajar, y un teléfono celular. Todo estaba en el living. Se ven que entran, sacan lo primero que ven y salen corriendo", relató a La Auténtica Defensa. Aparentemente, el o los ladrones, accedieron a la propiedad sin mayores complicaciones dado que la puerta de la reja exterior había quedado sin llave, pero violentaron la pesada puerta de madera utilizando una barreta o elemento similar. "Vinieron 3 patrulleros pero no encontraron a nadie en las inmediaciones. Los escuché decir que en la calle San Luis había pasado algo similar esa misma noche, y que en Albizola habían desvalijado una casa", comentó. A metros del lugar, sobre Namuncurá, y a la misma hora, una vecina escuchó el picaporte de la puerta de la reja de su casa. Levantó la persiana y vio a alguien agazapado que luego salió corriendo. Tiempo después, sobre la vereda fue encontrado el cable del televisor que le habían robado a su vecino. "No tienen límite. Hace como una semana le entraron al vecino de mi hermano, aquí en el Lubo. Es un señor mayor que vive solo y anda en silla de ruedas porque le falta una pierna. Le llevaron el reloj y la billetera, pobrecito", concluyó la vecina.

Los ladrones accedieron a una casa perfectamente iluminada por el alumbrado público. No tomaron contacto con sus ocupantes.



Barretean puertas, roban lo que ven y desaparecen

