Queman bolsas con hojas y pasto que habían sido recolectados horas antes en operativo de limpieza

Ocurrió este martes por la noche en la plaza del barrio San Jacinto luego de un importante operativo de limpieza que encabezó el intendente Abella.

La plaza del barrio San Jacinto sufrió un acto de vandalismo e irresponsabilidad. Desconocidos quemaron de manera intencional bolsas repletas de pasto y hojas secas de los árboles que habían sido recolectadas en un operativo de limpieza y debían ser retiradas este miércoles por la empresa Agrotécnica Fueguina.

El hecho se perpetuó cerca de las 20 del martes y fue denunciado por una vecina que, al advertir una gran columna de humo, dio aviso inmediato a los Bomberos Voluntarios. Las llamas, además, afectaron un frondoso y antaño árbol.

El pasto y las hojas secas de los árboles habían sido recogidas en un importante operativo de limpieza realizado horas antes, que, al igual que ya suicido en otras plazas de la ciudad, contó con la intervención del intendente Sebastián Abella, junto funcionarios y voluntarios del barrio, ante la menor cantidad de trabajadores municipales disponibles por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

"Es indignante y muy triste lo que sucedió en la plaza. Porque el que perpetuó ese acto vandálico no valoró el esfuerzo que hicieron junto a muchos vecinos del barrio para limpiar la plaza que se encontraba cubierta de hojas que podían generar problemas en los desagües. Por suerte, el fuego no se expandió y el daño no fue mayor", sostuvo Abella.