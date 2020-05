Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 21/may/2020. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 21/may/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad

COVID: BRASIL El Ministerio de Salud de Brasil confirmó este miércoles, 888 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de fallecidos llega a 18.859. Asimismo, con 19.951 nuevos contagios, el número de infectados acumulado desde el inicio de la pandemia en el vecino país llega a 291.579. Así, la crisis sanitaria en Brasil se profundiza luego de las diferencias al interior del Gobierno de Jair Bolsonaro sobre el manejo de la pandemia. La nación ya es la tercera en el mundo con mayor cantidad de infectados, solo después de EE.UU. y Rusia. DESPLOME RECORD La producción de bienes y servicios se derrumbó 11,5% en marzo pasado en forma interanual, y sufrió la peor caída desde mayo del 2009, informó ayer el INDEC. A la baja que venía mostrando la actividad en los últimos dos años, se sumó el durísimo impacto de la cuarentena aplicada a partir del 20 de marzo último, ante la pandemia de coronavirus. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró una caída del 9,8% respecto de febrero. Como consecuencia de la contracción registrada en marzo, la economía cayó en el primer trimestre del año un 5,4%, comparada con igual período del año anterior. CANASTA BÁSICA El costo de la Canasta Básica Total (CBT) para una familia tipo de cuatro miembros, que define el nivel de pobreza, fue en abril último de $ 42.593,98, informó ayer el INDEC. En tanto, el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el nivel de indigencia, en el mismo período fue $ 17.896,63. La CBT aumentó su costo en marzo respecto del mes anterior en un 1,4%, en línea con el alza de la inflación de ese mes del 1,5% en los precios minoristas y en la misma comparación, la CBA aumentó un 3,1%. YPF: U$S100 MILLONES Ayer, YPF tomó deuda con un incentivo importante para el mercado: "dólar linked" más 5%. En esta opción, el inversor pone pesos a la cotización oficial del día (alrededor de $70), y en 18 meses retirará los pesos al valor del dólar del vencimiento, además de llevarse una tasa del 5 por ciento (tasa Badlar). La información oficial de la petrolera habla de una emisión que "superó las expectativas" y "refleja la confianza en YPF entre los inversores locales". Pero omite la otra mitad de la historia: es una herramienta para aquellos que creen que el dólar se va a devaluar y cuentan con pocas herramientas para invertir en el billete verde. La serie "dólar linked" de YPF emitió por u$s 93 millones, a 18 meses con tasa 0% más Badlar (5%), más otros u$s 7 millones en una reapertura de la Clase III en pesos, con vencimiento en diciembre de este año. EL DÓLAR El dólar oficial cerró ayer en un promedio de $70,33 para la venta al público, con un incremento de dos centavos respecto de la víspera, en tanto en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, marcaba una caída de 0,4%, hasta los $117,92. En la rueda de este miércoles, el dólar MEP operaba en alza, en este caso de 0,4%, en $114,69 por unidad, mientras que en el segmento mayorista la divisa avanzó 10 centavos y finalizó en $68. Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $91,43. Por su parte, el denominado dólar informal o "blue" se mantuvo en los valores de la jornada previa, en un promedio de $124 por unidad.



