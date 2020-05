Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del jueves, 21/may/2020. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del jueves, 21/may/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Conmoción y polémica por el caso de una niña que cursa un embarazo tras ser abusada Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Tiene 12 años y es oriunda de La Banda, en Santiago del Estero. La Ministra de Salud de la Provincia aseguró que no se le practicó la ILE porque no hubo consentimiento. Sin embargo, hay denuncias por la actuación de profesionales del sistema de salud que le habrían ocultado la posibilidad a la menor. Una niña de 12 años, en situación socioeconómica vulnerable, quedó embarazada en Santiago del Estero luego de ser abusada sexualmente. El caso trascendió ayer, a partir de una nota de Página 12 que denunció una serie de irregularidades en su atención que le imposibilitaron a la menor el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Según esa misma nota, a la niña y la madre no les brindaron información sobre sus derechos, mientras que una médica modificó a la alza el tiempo de gestación, aparentemente, para indicar que se había pasado el tiempo para llevar a cabo el ILE. Esta situación incluiría además una demora en la notificación del caso, en lo que parece cerrar el círculo sobre las posibilidades de interrumpir su embarazo para la menor, residente en un barrio humilde la localidad de La Banda, aledaña a la capital provincial. La niña se habría presentado el pasado 2 de abril en la Unidad Primaria de Atención (UPA) de Villa Griselda, en La Banda, por presentar fuertes dolores abdominales. Desde ese centro asistencial enviaron a la menor, que estaba acompañada por su madre, al establecimiento similar situado en el barrio Misky Mayu, donde el 6 de abril se le detectó un embarazo de 20 semanas de gestación. Madre e hija llevaron el examen nuevamente al UPA 3 de Villa Griselda, donde nunca habría sido informada sobre los derechos que la asisten a la niña en caso de embarazo. Una vez que el hecho tomó estado público, la ministra de Salud de Santiago del Estero, Natividad Nassif, señaló en primera instancia que se estaba "investigando" lo ocurrido. "Estamos investigando y si se advierte algún grado de responsabilidad vamos a actuar en consecuencia. No podemos obligar a las personas a llevar a cabo una acción. La mamá ya había firmado un consentimiento y a partir de esto se desplegó un dispositivo de abordaje integral para cuidar la integridad de la niña", explicó. Posteriormente, la funcionaria provincia aseguró que no se le practicó el aborto legal a la niña de 12 años porque tanto la menor como su madre decidieron que el bebé nazca. "Nunca hubo un consentimiento de la madre de la menor, al igual que de la nena para un aborto. Se le ofreció la oportunidad. La mamá dijo que se iba a encargar de la crianza del bebé. Tuvieron la oportunidad de decidir y lo hicieron". En tanto, el defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago del Estero, Luis Santucho, calificó de "gravísima" la actuación de los profesionales de la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) Nº 3, de Villa Griselda, en el departamento de La Banda, que atendieron a la niña de 12 años. Santucho reveló que desde la UPA no realizaron la denuncia policial correspondiente de abuso sexual, a la que están obligados cuando tienen conocimiento de un caso, además de mentir sobre el tiempo de gestación que llevaba la niña y agregarle semanas, y demorar su notificación al Ministerio de Salud provincial, como informó este diario. "Son gravísimas omisiones que terminan perjudicando a la niña porque impidieron la intervención oportuna de los organismos de niñez y del programa de Salud Sexual y Reproductiva que tienen que actuar en estas situaciones", señaló Santucho ayer en diálogo con Página 12. En ese sentido, la ministra de Salud provincial, Natividad Nassif, informó que ya se inició un sumario administrativo al personal de la UPA frente a las irregularidades denunciadas, pero afirmó que no se negó la ILE, algo que no comparten diferentes organizaciones y movimientos sociales que cuestionan particularmente a la coordinadora de la UPA 3 porque "antepone sus creencias religiosas por sobre la legislación vigente". Esta situación se da en Santiago del Estero, una de las provincias junto a Corrientes, Formosa, Catamarca y San Juan que no tiene protocolo para acceder al derecho al aborto no punible. "La provincia no adhirió al protocolo actualizado de la ILE pero se aplica el artículo 86 del Código Penal en sus tres incisos", aclaró la ministra de Salud santiagueña.



