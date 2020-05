El vecinalismo pedirá que Campana sea excluida del AMBA

El bloque de la UV Más Campana presentó el miércoles un proyecto de Resolución para que Campana eliminada del Área Metropolitana de Buenos Aire en lo que respecta a las medidas relacionadas con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. "El AMBA es el Área Metropolitana de Buenos Aires, definida como la zona urbana que conforman la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las cuarenta (40) grandes ciudades del Conurbano bonaerense que según el Censo 2010 cuenta con 14.800.000 habitantes, y que representan al 37% de los habitantes de la República Argentina. Como megalópolis se mantiene en constante crecimiento, por lo que sus límites son cada vez más difusos desde una mirada territorial. El AMBA fue impulsado para articular políticas para todo este territorio que requiere el aval de muchos intendentes, y mucho desarrollo e inversión de infraestructura", explicó Axel Cantlon. "Cuando se creó el AMBA, Campana fue integrada como una de las 40 ciudades de la Provincia de Buenos Aires que integran esta megalópolis o área metropolitana; más por lo que representan económicamente las empresas que tienen residencia en Campana y que impactan fuertemente en el Producto Bruto Interno de la Nación, o también por el puerto y su incidencia en las exportaciones de la zona". "Sin embargo, Campana no tiene impacto en la representación demográfica de dicha área, porque Campana según el censo 2010 -recién por primera vez- alcanzó los 100.000 habitantes, siendo irrisorio la incidencia poblacional que tiene nuestra ciudad para compararnos o darnos un trato igualitario a las otras ciudades que conforman esta zona urbana, ya que representa menos del 1% del total de la población de esta zona urbana". "En materia sanitaria y, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el contagio del COVID 19, el Gobierno Nacional tomó como índice para medir los resultados del aislamiento, la incidencia de casos positivos de COVID 19 cada 100 mil habitantes". "En ese sentido, el día 18 de mayo de 2020, Campana tenía una incidencia del 8,5 contagios/habitantes (100 mil); y en comparación con las otras ciudades limítrofes como Pilar o Escobar, estas tenían 24,1 y 33,7 respectivamente. Por su parte, San Fernando tenía 25,2 del mismo índice". "Esa circunstancia, adicionando que -Campana- tiene menos de la mitad de habitantes que Escobar y casi un tercio de lo que tiene Pilar; nuestra ciudad tiene objetivamente una realidad urbana completamente diferente a las realidades de la ciudades antes citadas; y obviamente distinta también a las otras más grandes ciudades y en general a todas las que integran el AMBA". "Por éstas razones, el bloque ha solicitado la exclusión del AMBA del Decreto del Gobierno Nacional Nº 459/2020, a través de una resolución del Honorable Concejo Deliberante", concluyó. Cantlon desmintió al Municipio y dijo que solo le dieron "dos horas" para ver la documentación El martes el Municipio de Campana comunicó que había cumplido con lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipales al darle a los bloques opositores en el HCD acceso a documentación financiera, clave para analizar la Rendición de Cuentas 2019. Pero un día después el concejal vecinalista Axel Cantlon, el único que se presentó a verificar el material disponible según señaló el propio Municipio, aseguró que solo le dieron "dos horas" para bucear en la documentación. "En el día de ayer, me dieron solamente dos horas para ver la documentación solicitada sobre la Rendición de Cuentas. Ayer pude ver tres expedientes, y hoy otros cinco. De toda la documentación que pedimos vimos sólo el 1 por ciento de lo solicitado", señaló Cantlon. "La nota dice que los otros concejales no estaban interesados. También es mentira porque nunca fueron notificados de que la documentación estaba disponible para su vista", añadió. Cantlon fustigó que "de toda la documentación" -sobre contribuyentes, deudores y acreedores- que solicitó su bloque el oficialismo no le entregó "nada". Tampoco tuvo acceso al respaldo de la información sobre los ingresos. "Encima los funcionarios que nos atendieron nos evadieron todo el tiempo para tratar de dilatar los minutos que teníamos disponibles", denunció el edil. El líder vecinalista reconoció que "no tenía esperanza" en que le muestren información "porque está gestión siempre actuó igual, pero no podía dejar de desmentir la nota del Municipio porque sino sería cómplice de la mentira oficial". "Este proceso de Rendición de Cuentas es una vergüenza total, nunca se vio un ocultamiento de información tan descarado. Se ve que no quieren que les revisen las cuentas de un año electoral", concluyó Cantlon.

Cantlon denunció por las redes sociales haber visto “sólo el 1 por ciento" de la información solicitada por su bloque sobre la Rendición de Cuentas 2019.



El vecinalismo pedirá que Campana sea excluida del AMBA

