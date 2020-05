La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 21/may/2020 Correo de Lectores

¿Por qué no los dentistas?

Por Luis Alberto Méndez







Como sabrán no están atendiendo los dentistas un tema muy importante para todos. Somos muchos los que tenemos problemas con los dientes o dentadura pero sólo atienden emergencia. ¿Alguien podrá decir cuando van a empezar a atender? A mi ya se me rompieron dos muelas; por suerte tengo molestias, no dolor y varios deben estar con algún problema. Los médicos atienden a personas con el Covid-19 ¿por qué no los dentistas? Sería cuestión de hacer un protocolo de atención digo no? Luis Alberto Méndez D.N.I 13473252





