"A partir de saber quiénes somos, cuál es nuestro legado cultural y nuestra memoria colectiva, podremos marchar como unidad histórica significativa en la búsqueda de nuestro destino como pueblo." --Rodolfo Kusch (Filósofo argentino). Como ocurre cada año, el mes de Mayo nos encuentra conmemorando acontecimientos sobre una serie de imágenes idealizadas sobre la Revolución de Mayo, tales como las del "pueblo" concentrado frente al Cabildo, la de los entusiastas French y Berutti, distribuyendo cintas blanquicelestes, o la de los negros felices que repartían empanadas entre los que asistieron a la Plaza durante aquellos días del Otoño porteño. Sin embargo, la realidad de ese momento, era bastante diferente: "pueblo" no tenía el significado que actualmente le damos, los colores celeste y blanco eran distintivos de la dinastía borbónica por lo que la Junta tuvo que jurar para conseguir más adhesiones, y no la insignia de una nación independiente, y, por último, la población negra continuaba sujeta a la esclavitud. Quiénes llevaron a cabo esta Revolución reconocían que el porvenir estaba dominado por la incertidumbre; pero ellos no le tuvieron miedo a la libertad. Sobre las ruinas de un orden colonial debía generarse un nuevo escenario, con menos actores, nuevos valores, objetivos diferentes. Entonces sobrevinieron las dudas, las discrepancias y los temores. La Nación que germinaba tuvo que esperar más de medio siglo para que los habitantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata empezaran a reconocer en el otro un hermano. Es evidente que la creación del Primer Gobierno Patrio, marcó la formación de nuestra nación. Cuando pensamos en la Revolución de Mayo, inmediatamente surge la palabra libertad. Pensemos en lo que debe haber sentido el pueblo al liberarse de un gobierno que no lo representaba. Sin embargo, pronto se llegó a la conclusión de que era importante tener en cuenta otra palabra: autonomía. Por definición, autonomía significa tener la capacidad de tomar decisiones sin influencias externas. Y en la formación de la Primera Junta de Gobierno, no sólo existió la autonomía de aquellos que gobernaban, sino que había autonomía en el pueblo, que por primera vez eligió lo que quiso, escogiendo no sólo su futuro sino también el de sus hijos. Debemos rescatar los valores del pasado para vivirlos hoy. Todos formamos parte de nuestro país y de su historia y tenemos un compromiso por la construcción de nuestro futuro y es imitando a los hombres de la Revolución de Mayo como podemos empezar, comprometiéndonos a no quedarnos en la comodidad, a luchar por lo que es justo, a "salir a la calle" como nos invita el Papa Francisco. Pongámonos al servicio del otro para crecer juntos como comunidad. Siendo libres debemos luchar por la libertad de aquellos que viven "presos de la pobreza" para de a poco ir "achicando" la brecha. Unámonos para construir un país del que podamos sentirnos orgullosos y en el que queramos vivir.

