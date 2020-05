La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 21/may/2020 Efemérides del día de la fecha, 21 de Mayo







DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA EL DIÁLOGO Y EL DESARROLLO Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 57/249 en el año 2002, en este día se concientiza acerca de la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión y se combate la polarización y los estereotipos para mejorar el entendimiento y colaboración entre diversas culturas: "superar la división entre las culturas es urgente y necesario para la paz, la estabilidad y el desarrollo. Y es que la cultura, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz". Previamente, en el año 2001, se aprobó la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural que estableció en el artículo 2 que "resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales a un tiempo plural, variado y dinámico". Este año, el brote de COVID-19 en el mundo afectó profundamente todo tipo de eventos culturales e instituciones que tuvieron que cerrarse abruptamente y, en consecuencia, miles de trabajadores dedicados al turismo y artistas perdieron su fuente de ingreso. "Este impacto es social, económico y político, ya que afecta al derecho fundamental de acceso a la cultura, los derechos sociales de los artistas y los profesionales de la creación y la protección de las diferentes expresiones culturales" manifestaron desde Naciones Unidas. ÚLTIMO PARTIDO DE DIEGO MILITO Presente desde las inferiores en Racing, club de sus amores en el que se convirtió en leyenda, Diego debutó en primera división a los 20 años frente a Unión de Santa Fe: "el mayor impacto fue cuando vi mi nombre en la lista de concentrados. Una emoción inmensa. Era cumplir el primero de tantos sueños que tenía" le confesó el jugador a "El Gráfico." En el fatídico 2001, año en el que la situación crítica del club amenazó con la desaparición del mismo, el equipo se consagró campeón del Torneo Apertura 2001 con el delantero como figura. En el año 2004 partió a Europa y se incorporó al equipo italiano Genoa, en el que se convirtió en una pieza clave del ascenso del club a la Serie A. Al año siguiente partió a Real Zaragoza, donde fue compañero de su hermano, Gabriel Milito, y goleador con 15 tantos. En el año 2008 retornó al Genoa y, al año siguiente, fue galardonado con el Oscar del Calcio al jugador más querido de la afición. Este último año pasó al Inter, club en el que metió el decisivo gol que consagró al equipo de Milán campeón de la Copa Italia; asimismo, salió campeón de la Serie A y segundo goleador de la liga con 22 goles. Con este este equipo fue campeón de la Supercopa de Italia, la Copa Italia 2010-2011 y el Mundial de Clubes en el año 2010. En el año 2014 retornó a Racing con el objetivo de salir campeón, cosa que consiguió ese mismo año dándole al club el título después de 13 años de sequía:"yo miraba todos los partidos de Racing y el equipo terminó anteúltimo. Pero sentí algo positivo. De hecho, cuando en abril Víctor (Blanco) vino a hablar conmigo a Milán por mi regreso, le dije: ´Vamos a armar un buen equipo para pelear arriba´." A mediados del año 2016 el delantero anunció su retiro.Su último partido fue contra Temperley en la victoria 2 a 0: "volver para despedirme del fútbol en Racing fue un sueño muy especial que pude cumplir. Estoy tranquilo, en paz y contento porque me retiré con la camiseta que amo. Quiero abrazar a todos los hinchas". SE LANZA "HOT SPACE" Un día como hoy en el año 1982, "Queen" lanzaba su décimo disco: "Hot space." Producido por la banda británica, el célebre cantante David Bowie y los productores Reinhold Mack y Arif Mardin, el álbum no fue bien recibido por los fánaticos que rechazaron la incursión de la banda en el funk, pop y disco: "nos metimos dentro del funk y fue bastante similar a lo que hizo Michael Jackson en ´Thriller.´ Pero el momento era incorrecto. Disco era una mala palabra" manifestó en una entrevista Brian May. Entre las canciones del mismo se encuentran "Under Pressure", grabada junto a David Bowie, "Dancer", "Body language", "Staying power" y "Las palabras del amor".



