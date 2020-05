"A todo o nada", el nuevo material de la banda Alter Ego

El grupo se formó hace cinco años. Actualmente se encuentran grabando su primer disco y ya llevan editados dos singles: "Juego Nocturno" y "Todo o Nada". Este último realizado en la Cuarentena. "Pudimos aprovechar el encierro para continuar produciendo las canciones de nuestro próximo disco y conectarnos con la gente mediante vivos en las redes sociales", cuenta Diego Eckerdt a La Auténtica Defensa. "2do corte difusión de nuestro próximo disco que describe a la perfección la esencia de la banda. Así somos, así vamos, #ATODOoNADA", fue el mensaje publicado por la banda Alter Ego para difundir su nuevo trabajo musical. El grupo se gestó en julio de 2015 en nuestra ciudad. Luego de varios ensayos, la banda quedó consolidada desde dicho mes hasta la actualidad. Ellos son: Diego Eckerdt (Voz), Matías Moreira (Guitarra), Tomi Vaerbauwen (Guitarra), Joni García (Bajo) y Franco Correa (Batería). "Nuestro primer show fue el 29 de agosto de ese año junto a bandas amigas de la zona", recuerda Eckert. El estilo de la banda está basado en un Rock "directo y sin vueltas", con influencias de todo tipo, desde lo más under a lo más alto. Alter Ego lleva editado un EP Titulado "NUNC SOY IGU L" (Año: 2016) y dos singles homónimos, "EL PUÑ L" (2018) Y "CRIMIN L" (2019). Actualmente la banda se encuentra grabando su primer disco del cual lleva editados dos singles: "Juego Nocturno" (2019) y "Todo o Nada" (2020). "A propósito del último sencillo, aprovechamos el encierro de cuarentena para continuar produciendo las canciones de nuestro próximo disco y conectarnos con la gente mediante vivos en las redes sociales, que es algo que no habíamos hecho hasta el momento" comenta Diego. "A todo o nada", "es un rock potente con guitarras al frente y una base de bajo y batería muy presente". El vecino campanense Ale Rodríguez, en su estudio particular, fue el encargado de la parte técnica del mismo (grabación, mezcla y master). Al consultarle por el uso de redes sociales en Cuarentena Diego cuenta "solemos utilizar mucho Instagram y Facebook para llegar a nuestros seguidores, consideramos que son de vital importancia en la actualidad ya que es uno de los medios de comunicación más rápido y efectivo. Nos permite llevar nuestro material y novedades a todos lados con tan solo un "click". Aunque recalca que también les gustan los métodos más vintage como el "boca en boca". En el cierre de la charla, y haciendo un balance por estos cinco años de formación musical, la voz del grupo toma la palabra y destaca el compromiso y dedicación que mantienen, desde el primer día, para seguir unidos haciendo música. "En definitiva, es lo que amamos y nuestro objetivo es llevar nuestra música a la mayor cantidad de gente y lugares posibles". REDES SOCIALES Spotify: Alter Ego! Youtube: alteregoficial Instagram: alteregoficial Facebook: @AlterEgoOficial

De Izq. a Der: Tomi Verbauwen (Guitarra) - Joni García (Bajo) - Diego Eckerdt (Voz) - Matías Moreira (Guitarra) - Franco Correa (Batería).



"A todo o nada", el nuevo material de la banda Alter Ego

