El zarateño Juan Carlos Bava analizó el momento que vive el automovilismo en esta pandemia y qué podría suceder a futuro con los nuevos protocolos que se vendrían. Además, también repasó el inicio de la temporada 2020 del Turismo 4000 Argentino que lo tiene como protagonista. En este 2020, Juan Carlos Bava había iniciado una nueva temporada del Turismo 4000 Argentino, buscando ser nuevamente protagonista en la categoría en la que cuenta con tres victorias (dos en 2018 y una en 2019) y en la que su Ford Falcón lleva el N° 3 en los laterales después de su gran rendimiento el año pasado. Sin embargo, la pandemia de coronavirus interrumpió el certamen después de haberse disputado las primeras dos fechas y generó un parate inesperado que al piloto zarateño lo afectó tanto en lo deportivo como en su actividad privada. "Es un garrón, nunca lo imaginamos ni tampoco pensamos que complicara tanto el desarrollo en distintas actividades, negocios y empresas. Que el país se detuviera de esta manera es difícil de asumir", comienza señalando "Carli" respecto a la pandemia y las medidas de aislamiento que se establecieron para enfrentarla. "En nuestra empresa estamos parados y uno debe responderle a esa gente que uno tiene trabajando y por más que lo intentas se va complicando. Acá, con mis hermanas, seguimos apostando al trabajo, que en definitiva es lo que uno saber hacer. Mis viejos nos educaron para darle la continuidad que ellos hicieron en su momento. Espero que se tomen medidas acordes para lo que las Pymes necesitan", agrega el zarateño. -Y respecto al automovilismo, ¿cómo te encuentra este momento? -Estamos parados y sin tener en claro cómo se arranca. Se están buscando alternativas, pero no veo aun algo que me haga pensar en volver a correr a corto plazo. -¿Y cómo pensás que será el automovilismo que se viene? -Lo veo raro, me parece que ya nada será igual, que todo va a ser distinto. Vamos a perder gran parte de ese folclore del cual tanto hablamos y quedará solo en el recuerdo por lo que vengo leyendo y escuchando. Será muy grande el cambio y no sé si nosotros los pilotos lo vamos a entender y enfrentar. -¿Por qué decís esto? -Desde que comencé a correr, mi viejo no faltó nunca a una carrera en la que yo estuve arriba de un auto de competición. Y ahora es probable que no lo dejen ir y la verdad es que no me hago la idea de ir a una carrera sin mi viejo, sin mi familia. Me resulta duro por un sinfín de razones. Nosotros somos una familia tuerca, vamos toda la familia, que ahora ya no podrá ingresar al autódromo. Y no cuestiono si está bien o mal, solo digo que no me agrada, porque es cierto que uno tiene la pasión y las ganas de correr, pero en un punto también forma parte de lo que uno elige para pasar un lindo fin de semana con la familia. El otro día leí una nota tuya donde hacías hincapié en cómo será la mentalidad del piloto ahora y es cierto lo que publicaste: más de uno estaremos pensando que no le pase nada a la familia. Son momentos complicados, no sé quién tiene la verdad en esto, pero será todo muy distinto. -Por lo que decís, ¿te condicionaría para correr? -En parte, sí, estoy seguro. Veremos cómo lo encaramos. Ya hablamos en el equipo y vamos a seguir para cerrar este año. Después veremos qué se hace. -A pesar de tu joven edad, ya llevas varios años en actividad. -Empecé con el karting desde muy pequeño, creo que como la mayoría, llevado por papá, que es otro apasionado de los fierros. Así empezó la historia que me llevó a correr en una categoría donde peleamos campeonatos y me fue muy bien, a tal punto que decidimos continuar. Ahí gané el primer título, lo que fue interesante para el futuro. -Pero curiosamente hubo un parate después. -Sí y de varias temporadas. Intenté hacer el deporte que te imagines, pero terminé sin seguir en ninguno. Estaba escrito que lo mío era el automovilismo. -¿Y cómo fue aquella vuelta? -Mi papá tenía una relación comercial con Pablo Respiggi, que estaba corriendo en la Fórmula 4, tenía un auto para alquilar y lo ofrecía siempre para que lo probáramos. Y tanto habló que se concretó. Ahí sí arranqué y no paramos más. -¿Cómo fue volver a ocupar una butaca? -Linda, agradable, porque sin decirlo con papá estábamos contento de estar en la alta competencia y fue un año de aprendizaje, donde el Fórmula también es parte de la enseñanza. Así que allí también peleamos campeonatos, siempre fuimos protagonistas y estábamos muy conformes, hasta que un día salió lo del auto con techo y no dudamos. Llegar al TC Pista Mouras fue un salto muy interesante, porque comenzó otra etapa que nos puso en una situación hermosa junto a Juanjo Tártara, que siempre tenía ganas de armar un equipo completo de Zárate y se dio tal cual. Eso nos permitió tener un empuje muy bueno, peleamos campeonatos hasta el final, ganamos carreras y nos dio una motivación a todo el equipo. Fue un gran momento para no olvidar. -Luego llega el Turismo 4000 Argentino. -Sí, fue como comenzar una etapa nueva con otro equipo y otro auto, donde aún estoy y me siento muy cómodo. La categoría tiene su nivel competitivo y estamos bien por el momento. -¿Fue una decisión inteligente el cambio de marca, no? -Ja, ja… No dejás pasar una, siempre lo tenés presente. Todos saben que soy hincha del Chevrolet y arranqué así, pero ahora estoy con un Ford de los hermanos Caggiano, buscando el campeonato. No se dio por estas cosas que tienen los fierros, pero este año vamos por más y vamos a intentarlo. Contamos con un muy buen auto. -¿Sorprendió que el Torino de Pietranera ganara la primera carrera del año? -Digamos que tuvo el auto en esta carrera para cumplir con esa posibilidad de ganar. Ahora habrá que evaluar cómo sigue este tema, porque en realidad fue grande la diferencia que mostró con respeto al resto y tendrá que mantenerlo para demostrar que está entre los autos a ganar. -¿Quiénes pelearán este campeonato? -Esto recién comienza y apenas se hicieron dos competencias, pero hay un par de autos que están para ganar en cualquier momento, lo que lo hace muy competitiva a la categoría y en un punto está bueno si los encargados de la categoría toman ciertos recaudos. -Y "Carli" Bava, ¿este año pelea por el título? -Trabajamos para eso. Tengo un auto muy competitivo, estamos bien y cuento con un equipo que no deja nada librado al azar. Vamos a ser protagonistas y estamos convencidos que están todas las posibilidades para concretar ese título. Por lógica, las carreras hay que correrlas, aunque te repito: tampoco ya sabemos cómo se desarrollara el campeonato y con cuantas competencias. Eso implica que iremos viendo sobre la marcha. -Será clave mantener los apoyos. -Sí. Y en ese sentido dejame que te dé las gracias por la nota y también que agradezca a toda esa gente de la zona que después de cada carrera me llama parar saber cómo salimos. Y obviamente, también a mis sponsors, a mi equipo y a todos en general. No quiero dar nombres, porque me voy a olvidar de alguno y sería muy injusto.

"CARLY" BAVA JUNTO A SUS DOS HERMANAS, SU PAPÁ JUAN Y SU MAMÁ GRACIELA.



