P U B L I C



Tomando contacto con el amigo y guía de pesca en Villa Paranacito Gustavo Ramondegui, le pregunté cómo están en Paranacito con respecto al abastecimiento de combustible, gas y alimentos. Por otra parte y con respecto al COVID 19 si tienen algún caso por la zona: G.R: "Hola Luis, mira acá en Paranacito el abastecimiento de combustible, gas y comestibles está todo normal no hay desabastecimiento para nada. Los proveedores siguen entrando, lo que no permiten es que entren proveedores del lado de Buenos Aires, ingresan únicamente de la provincia de Entre Ríos. La mayoría de los proveedores son de la zona de Gualeguay y Gualeguaychú. Ingresando solamente los proveedores; los corredores no ingresan más, sino que levantan los pedidos por teléfono". "Por suerte en cuanto a los casos de COVID 19 acá no se ha registrado ninguno, ni siquiera hay casos sospechosos hasta el momento, así que en eso venimos bastante bien. Está bastante controlada la entrada al pueblo, si bien hay filtraciones como en todos lados y gente que por ahí no respeta mucho los códigos los que nunca faltan. Pero por suerte estamos bastante bien". SDP: En cuanto a la bajante ¿cómo los está tratando? G.R: "Bueno con respecto al agua esta bajísima el agua acá, yo la lancha la guardé, no estoy navegando y casi prácticamente salvo la gente que necesite moverse dentro de la isla por razones obvias de venir a comprar combustible, comida o pagar servicios y de más cosas navegación particular no hay". "Con el río tan bajo como está cálculo que debe ser imposible prácticamente navegar el Uruguay, por lo menos salir afuera de la zona de bancos hubo días muy muy bajos que ya te digo hubiera sido imposible salir. Si hubiera estado todo normal calculo que la mayoría de los días no hubiéramos podido navegar normalmente". "La única opción hubiera sido salir por el Gutiérrez y bajar por el lado del Bravo pero bueno, también es una complicación por el gasto del combustible y la distancia que hay que recorrer. Pero si Luis habiendo los niveles que hay acá, salvo estos días que sopló un poquito de sudeste que creció un poco, pero donde afloja el viento que cambia vuelve a secarse de nuevo el río, está impresionante de bajo". SDP: Gustavo ¿ustedes ven perdida esta temporada de pejerreyes 2020? G.R: "Como viene la mano calculo que ya la tenemos perdida. No creo que esto se recupere tan rápido como para poder empezar a salir de vuelta, calculo que todo lo que es Turismo va a ser lo último en arrancar y a mi parecer a como vienen las cosas con mucha suerte podríamos volver a arrancar a fin de año, o los primeros días del 2021 Luis no creo antes". "Va a estar complicado el tema sin movimiento tanto tiempo, yo por mi parte la lancha la saqué del agua, la tengo en la guardería de Leo, porque ya te digo para mí esto va para largo y era un desperdicio tener la lancha ahí arruinándose en el agua". Si queres ver la nota completa de esta charla ingresa en www.semanariopescador.com o escucha esta noche nuestro programa radial. En nuestro programa televisivo Nº828 de esta semana el amigo y colaborador Jorge Alberto Robson nos muestra el despiece, limpieza y lubricación de los reeles rotativos, el que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Gustavo Ramondegui guia de pesca en Villa Paranacito Prov. Entre Rios



Semanario del Pescador:

Villa Paranacito cuarentena y bajante

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar