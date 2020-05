Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 21/may/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 21/may/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

LFP: PUSO PRIMERA La Liga Profesional de Fútbol tuvo su primera actividad oficial: tras la presentación oficial que se hizo al finalizar la Asamblea General Extraordinaria de la AFA, los directivos de la nueva entidad de la máxima categoría mantuvieron una reunión en las oficinas de Puerto Madero ayer por la tarde. Marcelo Tinelli, el presidente de la LPF, se juntó con Eduardo Spinosa (director general), Facundo Cino (gerente de Gestión), el CEO Francisco Duarte y Miguel Ángel Rubio (gerente de Comunicación). La reunión sirvió para "trazar líneas de trabajo" en cada área en la flamante entidad, que se encargará de la organización de la Primera División del fútbol argentino, bajo la órbita de la Asociación. "La idea es mejorar todos los aspectos de la competencia, potenciar el ingreso de recursos para las instituciones y brindarles a los simpatizantes mejores espectáculos y servicios", había expresado Tinelli en el comunicado oficial. Y luego agregó: "El fútbol argentino debe recuperar el lugar de privilegio que supo tener y que lo convirtiera en potencia mundial. A eso apuntaremos desde la Liga Profesional". CRESPO SE ANOTÓ A diferencia de Matías Almeyda, quien descartó la posibilidad de tener un segundo ciclo como entrenador de River, Hernán Crespo confesó que le gustaría ser el sucesor de Marcelo Gallardo, sin importar la vara que haya dejado, aunque prefiere que el Muñeco continúe "muchos años más" en Núñez. "Ante el juego de las eventualidades, espero que Marcelo siga machismos años más. Yo agarraría hasta después de Gallardo, Ramón Díaz y Ángel Labruna juntos. Si me dan la posibilidad, me encantaría por lo que viví ahí. Pero también quiere decir que les gustó lo que vengo haciendo e hice méritos para tener semejante oportunidad", declaró Crespo, actual técnico de Defensa y Justicia. EN PARAGUAY TAMPOCO La Primera División del fútbol de Paraguay, a semejanza de la Argentina, no tendrá descensos en la temporada 2020, a partir de la suspensión de la actividad, dictada por la irrupción de la pandemia del coronavirus. Todavía no se resolvió si el campeonato continuará y finalizará durante este período, pero la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) ya especificó que "no habrá descensos" en la máxima categoría local. En la Primera División paraguaya se encuentra el delantero campanense Adrián Martínez, jugador de Libertad, equipo que es dirigido por el riojano Ramón Díaz. PATO NEGATIVO El golfista Ángel "Pato" Cabrera permanece internado en el Sanatorio Allende del Cerro por un cuadro febril. Pero la buena noticia que se conoció ayer por la noche fue que dio negativo su test de coronavirus. El cordobés, oriundo de Villa Allende y ganador de dos Majors, está internado en una sala común y presenta buen estado general. El lunes ya se había acercado al centro de salud porque no se sentía bien; este martes regresó y quedó internado.



