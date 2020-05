La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/may/2020 El Concejo Deliberante aprobó la Rendición de Cuentas 2019 del Ejecutivo







En una debatida Sesión Especial, se aprobaron los gastos presupuestarios del año pasado. La concejal Stella Giroldi se abstuvo, cuando el resto del bloque PJ – Frente de Todos votó por la negativa. También, luego de un áspero debate y ya en las primeras horas del viernes, se aprobó la sesión preparatoria para tratar la Ordenanza Fiscal e Impositiva. Luego de casi 3 horas de fuertes cruces y debates políticos, finalmente el cuerpo legislativo dio luz verde a la Rendición de Cuentas de la Municipalidad de Campana, correspondiente al último año de gestión del primer mandato del Intendente Sebastián Abella. Fue durante la Sesión Especial programada al respecto en la que gran parte de los concejales pidió la palabra, incluyendo a la Presidenta del Cuerpo Deliberativo, Marina Casaretto, quien pro-mediando el debate bajó de su estrado para señalar que la gestión de su antecesor, Osvaldo Fraticelli (PJ-Frente de Todos), y luego de "un golpe institucional", había finalizado con una deuda de $12 millones. Tras cartón, la presidente del bloque PJ – Frente de Todos también pidió la palabra para asegurar que no había sido un golpe institucional sino que se había respetado el voto de la mayoría de ese momento, además de asegurar que el Ejecutivo castigó ese hecho político desfinanciando deliberadamente Concejo Deliberante, al punto de no estar garantizado el pago de las dietas de los concejales. En muy resumidas cuentas, Axel Cantlon (UV Más Campana) señaló "que una vez más" los concejales no habían tenido en tiempo y forma acceso a la documentación requerida ni acceso a los módulos del sistema contable RAM, y junto a principalmente Soledad Calle y Marco Colella (PJ-Frente de Todos) cuestionaron compras y contrataciones millonarias a manos de familiares y empresas amigas en lo que Colella resumió bajo la figura de "nepotismo". Por su parte, el bloque oficialista en boca de Ernesto Meiraldi, Javier Contreras, Mariela Schvartz, y Romina Vulich, entre otros, defendieron la rendición de cuentas acusando a los opositores de "tender un manto de sospecha" sobre una gestión que había sido validada por los vecinos en las urnas. La nota de la noche la dio la concejal y ex intendente María Stella Giroldi (PJ-Frente de Todos) quien, cuando todavía el debate no dejaba de tomar temperatura, pidió la palabra para adelantar que se iba a inclinar por la abstención y pidió "terminar con las discusiones y pensar en la situación que están atravesando los vecinos por la pandemia". Así fue entonces que la Rendición de Cuentas 2019 quedó aprobada por 11 votos de Juntos por el Cambio; 8 votos negativos del PJ – Frente de Todos y la UV Calixto Dellepiane; y 1 Abstención. Luego de un cuarto intermedio, se dio por iniciada la Segunda Sesión ordinaria de mayo hubo varios pedidos de Tratamiento sobre Tablas, entre ellos un Proyecto de Resolución de Juntos por el Cambio "implementando acciones para garantizar el derecho a la educación a jóvenes, adolescentes y adultos para terminar estudios secundarios" y varios del PJ –Frente de Todos vinculados a acciones referidas a las pandemia por COVID 19, como el Proyecto de Ordenanza "creando el programa ‘Campana Asiste’ con la finalidad de proveer carne, frutas y verduras a familias que asisten a ollas populares de la ciudad, que fue pasado a comisión". Finalmente, entre los 24 Despachos de Comisión aprobados, se destacaron dos iniciativas impulsadas por Stella Giroldi desde el PJ- Frente de Todos "solicitando gestionar ante el Gobierno Nacional y Provincial la inclusión del proyecto ‘Complejo Logístico de Transferencia Intermodal de Cargas y Terminal de Contenedores Campana" y el Proyecto de Ordenanza "declarando de Interés Municipal la obra, construcción y montaje de la Termoeléctrica Manuel Belgrano 2". Al cierre de esta edición fue aprobada la sesión preparatoria para tratar la Ordenanza Fiscal e Impositiva.

La concejal Stella Giroldi votó diferente al bloque PJ-Frente de Todos, y se abstuvo durante la votación de la Rendición de Cuentas 2019.





Entre los 24 Despachos de Comisión aprobados, se destacaron dos iniciativas impulsadas por Stella Giroldi





Vulich fue una de las protagonistas a la hora de defender técnicamente la Rendición de Cuentas del Ejecutivo. VIDEO: #Video HCD Campana: Sesión Especial, 21 de Mayo de 2020. https://t.co/ZKgF7AhJQo — La Auténtica Defensa (@LADdigital) May 21, 2020

