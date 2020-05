La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/may/2020 Cuarentena:

El Municipio reiteró a los comercios minoristas las restricciones de atención







Los alcances del aislamiento social para la actividad comercial determinan que comercios minoristas -con mercadería ya elaborada- están habilitados para la venta online o telefónica, pero no podrán abrir sus puertas al público. Restaurantes, locales de comidas preparadas y de comidas rápidas podrán comercializar con envíos a domicilio o modalidad take away. El Municipio informa que sancionará con severas multas a aquellos comercios minoristas que no respeten el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el COVID-19 y trabajen evadiendo el protocolo establecido para el desarrollo de sus actividades. Por ello, esta semana personal de la Dirección de Habilitaciones recorrió la avenida Rocca y las principales arterias de la ciudad con el propósito de informar en detalle de qué manera podrán comercializar sus productos y servicios, según cada rubro. En este sentido, notificaron que la venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas solo podrá comercializarse a través de plataformas electrónicas, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con los clientes. Además, comunicaron que se deberá proceder a la venta únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de logística. En ningún caso, los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al público. En tanto que, restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas podrán vender sus productos a través de servicios de reparto domiciliario, con sujeción a protocolo específico establecido por la autoridad sanitaria, con modalidad take away. Asimismo, recordaron que aún continúan pendientes de habilitación varios rubros tales como escribanías; comercio presencial; comercios minoristas no gastronómicos; martilleros, transacciones y operaciones; inmobiliarias, cobro; actividad administrativa; esteticista, cosmiatras pedicura, manicura, masajista con utilización de protección facial y sin trabajo sobre la cara; lavaderos de autos, aceiteras, refrigeración de vehículos; talleres de bicicleterías, autos, motos, agro, zapateros, gomerías, carpinteros; cobros mutuales, fundaciones, colegios privados (administraciones) y asociaciones y kinesiólogos.

Los comercios solo pueden atender con el servicio de take away o delivery.





Negocios de indumentaria y calzado pueden ofrecer a los clientes la opcion de retiro en el local. ABELLA PIDIÓ QUE SE CUMPLA EL AISLAMIENTO Si bien el Intendente remarcó la importancia de comenzar a reactivar la economía y la necesidad de reiniciar distintas actividades, aseveró que lo más importante es la salud de toda la comunidad y evitar que se propague la pandemia. El intendente Sebastián Abella volvió a pedirle a los vecinos que cumplan responsablemente el aislamiento social, preventivo y obligatorio a fin de minimizar los contagios de Covid-19. En un mensaje audiovisual dirigido a los vecinos, el jefe comunal remarcó la importancia de comenzar a reactivar la economía y la necesidad de reiniciar distintas actividades, aseveró que lo más importante es la salud de toda la comunidad y evitar que se propague la pandemia. "En estos dos meses de cuarentena he recibido un montón de pedidos de apertura de distintas actividades y a cada una se le ha pedido su protocolo de acción, el cual debemos convalidar con los Gobiernos provincial y nacional para que puedan reiniciar", explicó el jefe comunal. "La cuarentena llegó para quedarse por el tiempo que diga el presidente Alberto Fernández, pero el Covid va a continuar hasta que salga la vacuna; por ello es muy importante que los vecinos se queden en sus casas y solo salgan para ir a trabajar o realizar las compras elementales", mencionó Abella. Además, aclaró que el Municipio "no puede controlar casa por casa ni cuadra por cuadra, puede controlar arterias y accesos a la ciudad". Fue entonces le pidió a cada familia que cumpla la cuarentena y "no salga a ver a su hermano, su primo o su mamá a distintos puntos de la ciudad" ya que esa salida puede ser "muy peligrosa y muy dañina". No obstante, remarcó que "en la ciudad, estuvimos más de veinte días sin ningún caso de Covid; pero hoy tuvimos ya cinco nuevos en las últimas 48 horas. Para que esto no siga incrementándose, necesitamos que todos tengan la conciencia de entender que quedarse en sus casas es fundamental". Por último, el Intendente les recordó a los vecinos que "no estamos de vacaciones", sino que "estamos tratando de cuidarnos entre todos para frenar los contagios de esta peligrosa enfermedad. VIDEO:

