El intendente Abella respondió preguntas de vecinos por las redes sociales. Reconoció que no hay "posibilidades" de que el aislamiento se flexibilice. A tono con los tiempos que corren, el intendente Sebastián Abella mantuvo este jueves un breve pero valioso encuentro virtual con vecinos de la ciudad, durante el que respondió consultas vinculadas a la pandemia y el futuro de las medidas restrictivas que ya llevan más de dos meses de implementación. El jefe comunal estuvo acompañado por su secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, quien concentró las explicaciones sobre la naturaleza y formas de contagio del virus, así como los consejos para prevenirlo. La charla fue transmitida por las redes sociales del Municipio, comenzó pasada las 19 horas y en Instagram -la red elegida por este medio para seguirla- por momentos superó los 200 usuarios conectados. La frase más contundente del intendente llegó en su última intervención, cuando ya había advertido que el número de casos en Campana estaba creciendo de manera acelerada. "Estamos en el momento más crítico desde que empezó la cuarentena", sostuvo Abella. Y reconoció que por el momento no vislumbra flexibilizaciones en el aislamiento social, preventivo y obligatorio. "No creo que eso suceda por el momento. Casi seguro que la cuarentena se va a extender 15 días más y no creo que se habiliten las salidas transitorias. Fue uno de los pedidos que le hicimos a Provincia, pero no creo que sea una posibilidad", manifestó el jefe comunal, quien recordó que hoy la prioridad es "que cada familia se quede en su casa". Por el contrario, si se mostró confiado en que no habría retrocesos en la fase de la cuarentena dispuesta para el AMBA: "No creo que esté en los planes de nadie, pero no lo descarto". El Municipio había habilitado un canal de consultas horas antes de que inicie la charla, aunque durante el vivo fueron varias las preguntas que se dejaron sobre la actualidad de la pandemia en la ciudad. Al respecto, Abella confirmó que Campana tiene preparadas 200 camas de internación para pacientes COVID y está lista para elevar ese número si fuese necesario, y aclaró que por el momento su nivel de utilización es "muy poco". Por otro lado, se refirió al trabajo del Municipio frente a los brotes en los barrios La Josefa y Dignidad, desplegando operativos de control para buscar eventuales contagios casa por casa, y rechazó el planteo de hacer "cordones sanitarios" en esas zonas. "No se puede instalar una guardia permanente", dijo. También señaló que la cantidad de personal policial para montar más "controles" es insuficiente, pero no dejó de resaltar el aporte de 50 uniformados por parte de Provincia y el apoyo de la Prefectura Naval. En línea con su jefe, Acciardi comentó que probablemente haya "bastante más casos" de coronavirus en los próximos días y le solicitó a los vecinos que estén más preocupados "en cuidarse que por los casos que puedan aparecer en su barrio o uno cercano". Además, la funcionaria negó que el testeo masivo sea una estrategia eficaz porque muchos contagios podrían pasar desapercibidos si cuando se toma la muestra la infección cursa su período ventana. Es decir, mientras el cuerpo del paciente todavía no tiene anticuerpos desarrollados y por lo tanto el virus es indetectable.

"Casi seguro que la cuarentena se va a extender 15 días más y no creo que se habiliten las salidas transitorias. Fue uno de los pedidos que le hicimos a Provincia, pero no creo que sea una posibilidad", manifestó el jefe comunal VIDEO: ABELLA CON ANTONIO LAJE Por la mañana Abella le dio una entrevista al periodista Antonio Laje del Canal A24, motivada por la escalada de casos de COVID-19 en la ciudad. El intendente confirmó que uno de los contagios se produjo cuando el vecino "fue a otra ciudad a buscar un auto", violando las restricciones de la cuarentena. Por otro lado, señaló que mientras el 50 por ciento de los empleados municipales está en su casa, su gestión afronta "cada vez más controles", como los de precio y los de tránsito. Y aseguró que los vecinos del sector informal o monotributistas le piden "todos los días salir a trabajar". "Lo intendentes tenemos que tratar que ese grupo de personas se inserte en el mercado de vuelta, pero por el otro lado la persona o la familia que debe hacer la cuarentena porque tiene un salario que cobra por mes no lo hace", dijo Abella. Al aire por el noticiero de Antonio Laje por @AmericaTV pic.twitter.com/33ntG64GYr — Sebastian Abella (@SebaAbella) May 21, 2020

"Estamos en el momento más crítico desde que empezó la cuarentena"

