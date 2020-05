Crece el número de infectados y la población pide "más controles"

Ayer se confirmaron seis nuevos casos de COVID-19 en la ciudad. Por ahora, los activos se concentran en el barrio la Josefa y Lubo-Dignidad. El número de infectados con coronavirus en Campana sigue en aumento mientras los vecinos reclaman "más controles" para frenar el avance de la pandemia. En este contexto, ayer el intendente Abella anunció que se está "en el momento más crítico desde que empezó la cuarentena" y adelantó que es muy probable que los casos se sigan incrementando en los próximos días. Este jueves se notificaron de manera oficial 6 nuevos casos de COVID-19, por lo que la cifra de pacientes activos escaló a 11, todos relacionados a los dos confirmados el fin de semana: un hombre de La Josefa y una mujer de la zona del Lubo-Dignidad. El caso de La Josefa es inédito ya que se trata de varios integrantes de una misma familia. Según confirmó el propio intendente en una entrevista concebida a un medio nacional, el contagio se originó luego que el padre de familia viajara a otra ciudad a comprar un vehículo. Resultó ser que la persona que se lo vendió estaba infectada. Hasta el momento el número total de casos de COVID-19 en el distrito asciende a 18, con cuatro recuperados y 3 fallecidos. "En 60 días hubo 7 infectados. En las últimas 96 hs hubo 12 casos. ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo mal? Porque liberaron todo", comentó una vecina en las redes oficiales del Municipio. "Por favor más controles dentro de los barrios, la gente se junta, anda paseando, los chicos en la calle como si nada. Así no vamos a pasar nunca a la siguiente fase", expresó otra. Y durante su charla virtual con vecinos (ver aparte) Abella recibió la consulta por la eventual implementación de un "cordón sanitario" en las áreas más afectadas por la pandemia, En tanto, Zárate sigue sin registrar casos nuevos de coronavirus. Sin embargo, uno de los confirmados ayer por las autoridades de nuestra ciudad trabajaría en una cervecería del vecino distrito. Además, un trabajador de una planta papelera del parque industrial zarateño dio positivo el miércoles, aunque reside en la localidad de Baradero

Imagen ilustrativa NUEVO RÉCORD DE CONTAGIOS A NIVEL NACIONAL Ayer se notificaron que 648 personas adquirieron el virus en las últimas horas. Se registraron además 12 nuevas muertes. Este jueves fueron confirmados 648 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 9.931 positivos en el país. Del total de esos casos, 947 (9,5%) son importados, 4.334 (43,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 3.154 (31,8%) son por circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. En tanto, se registraron 12 nuevas muertes. Nueve hombres, cinco de 60, 19, 72, 75 y 95 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 84 y 88 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); dos de 58 y 75 años, residentes en la provincia de Chaco; y tres mujeres, de 52, 89 y 67 años, residentes en la provincia de Buenos Aires. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 416. Los distritos más afectados por la pandemia son la ciudad de Buenos Aires, con 4.202 contagios y 379 muertos; la Provincia, con 3.309 contagios y 213 fallecidos; Chaco, con 694 infectados y 34 fallecidos; y Córdoba, con 441 contagios y 12 personas muertas. PREOCUPACION POR CABA Y AMBA El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reunió en el primer piso de la Casa Rosada a sus pares de Ciudad y Provincia y a los ministros nacionales, porteños y bonaerenses de Salud, Transporte y Seguridad para empezar a ultimar detalles de la extensión del aislamiento que Alberto Fernández anunciará este sábado con foco en tres ejes: un ajuste muchísimo más estricto en el transporte público del AMBA, que desde la semana próxima quedará acotado solo para trabajadores esenciales, un control epidemiológico más férreo en los barrios populares y la decisión de no habilitar ninguna nueva actividad. Es más, según pudo saber este medio, la provincia de Buenos Aires definirá por estas horas que dará marcha atrás en la habilitación de algunos rubros a los que había empezado a darles luz verde en algunos distritos, como la construcción privada o el personal doméstico, cuyos protocolos se terminaban de ultimar. #Dato Informe de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana en cuanto a los casos de #Coronavirus en nuestra ciudad. 11 confirmados. Es importante mantener los cuidados de Distancia Social y el uso de barbijo. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/K7Jegnzj5Q — Daniel Trila (@dantrila) May 21, 2020

Crece el número de infectados y la población pide "más controles"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar