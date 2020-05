Si bien el Intendente remarcó la importancia de comenzar a reactivar la economía y la necesidad de reiniciar distintas actividades, aseveró que lo más importante es la salud de toda la comunidad y evitar que se propague la pandemia. El intendente Sebastián Abella volvió a pedirle a los vecinos que cumplan responsablemente el aislamiento social, preventivo y obligatorio a fin de minimizar los contagios de Covid-19. En un mensaje audiovisual dirigido a los vecinos, el jefe comunal remarcó la importancia de comenzar a reactivar la economía y la necesidad de reiniciar distintas actividades, aseveró que lo más importante es la salud de toda la comunidad y evitar que se propague la pandemia. "En estos dos meses de cuarentena he recibido un montón de pedidos de apertura de distintas actividades y a cada una se le ha pedido su protocolo de acción, el cual debemos convalidar con los Gobiernos provincial y nacional para que puedan reiniciar", explicó el jefe comunal. "La cuarentena llegó para quedarse por el tiempo que diga el presidente Alberto Fernández, pero el Covid va a continuar hasta que salga la vacuna; por ello es muy importante que los vecinos se queden en sus casas y solo salgan para ir a trabajar o realizar las compras elementales", mencionó Abella. Además, aclaró que el Municipio "no puede controlar casa por casa ni cuadra por cuadra, puede controlar arterias y accesos a la ciudad". Fue entonces le pidió a cada familia que cumpla la cuarentena y "no salga a ver a su hermano, su primo o su mamá a distintos puntos de la ciudad" ya que esa salida puede ser "muy peligrosa y muy dañina". No obstante, remarcó que "en la ciudad, estuvimos más de veinte días sin ningún caso de Covid; pero hoy tuvimos ya cinco nuevos en las últimas 48 horas. Para que esto no siga incrementándose, necesitamos que todos tengan la conciencia de entender que quedarse en sus casas es fundamental". Por último, el Intendente les recordó a los vecinos que "no estamos de vacaciones", sino que "estamos tratando de cuidarnos entre todos para frenar los contagios de esta peligrosa enfermedad".

