IGLESIA - RIQUEZA El flamante arzobispo de La Plata, Víctor Manuel "Tucho" Fernández, afirmó ayer que "la Iglesia está de acuerdo con el impuesto a las riquezas" en el marco de la pandemia, y recordó que el papa Francisco "habló de una renta universal" para que "no haya nadie que no tenga un ingreso para vivir con dignidad". "No hay ningún elemento de la doctrina social de la Iglesia que pueda estar en contra de eso", dijo Fernández al ser consultado sobre ese gravamen que impulsan diputados del oficialismo y consideró que el objetivo detrás del impuesto tiene que ser "que la inequidad no sea tan grande, tan enorme". EXENCION DE GANANCIAS El Senado sancionó esta tarde por unanimidad tres leyes para eximir del impuesto a las Ganancias a los adicionales que perciben trabajadores de la salud y la seguridad, establece un protocolo de protección para el personal sanitario y regular el vínculo con la Cruz Roja. En una sola votación, las tres normas fueron aprobadas en 71 votos a favor y se convirtieron en las primeras leyes en ser sancionadas en una sesión remota en la historia del Congreso, en el marco de la pandemia de Covid-19. DOLAR El dólar blue volvió a subir ayer y fue ofrecido a $125, mientras las cotizaciones bursátiles de la divisa registraron leves bajas en un mercado expectante por la negociación de la deuda argentina. En el circuito paralelo de la city, la moneda norteamericana anotó el segundo incremento consecutivo y en dos ruedas acumuló un avance de $2. Sin embargo, en las primeras dos jornadas de la semana, el blue había perdido $15, con lo que había borrado prácticamente toda el aumento alcanzado durante la semana anterior. En el segmento mayorista, el dólar ganó nueve centavos, hasta $68,09. De esa manera, la diferencia con el tipo de cambio informal se amplió a 83,5 por ciento. PETROLEROS - ALERTA La Federación Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) se declaró en alerta ante el nuevo "barril criollo" que, según advierte, aumentaría el desempleo en el sector con el recorte de unos 3.000 puestos de trabajo. El debate por la instalación del barril criollo concluyó con la fijación del precio sostén de 45 dólares hasta diciembre de este año, valor que posiciona al barril del crudo 10 dólares arriba que el valor Brent. Con el establecimiento de ese barril criollo las refinerías que no producen petróleo -ubicadas principalmente en Provincia de Buenos Aires y Salta- deberán adquirir el producto a un nivel más caro que el internacional. De esta forma, el decreto beneficia solamente a las productoras que venderán a un precio más alto y a las provincias petroleras ya que su recaudación se incrementa con las regalías, advirtió el sindicato. EX MINISTRO DE BRASIL El ex ministro de Salud de Brasil Luis Henrique Mandetta destacó ayer "el profesionalismo" de los funcionarios nacionales y de los epidemiólogos a la hora de tomar decisiones para intentar frenar el coronavirus y afirmó que "la sociedad argentina está comprendiendo el drama" de esta enfermedad, contrariamente a lo que ocurre en su país. En declaraciones al programa "Vale Doble", que se emite por Radio Rivadavia,



