La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/may/2020 Derlinda Helse; a Campana Amanecer Literario







En soledad, volqué en papeles sueltos o cuadernos, sentimientos encontrados y deseos imposibles, desde siempre. Mi familia y algunas personas cercanas que conocen este "pasatiempo" me instaron a emprender una vida de "escritora", pero mi indecisión me negó siempre ese sueño. A principios de 2019 conocí a Adelina Fontanella, excelente escritora, artista plástica y otras habilidades culturales. Ella supo manejar esa indecisión, y con cariño me presentó a un grupo de bellas personas, integrantes de Campana Amanecer Literario. C.A.L. es un vasto grupo de intelectuales que protesta, pide justicia, lucha contra la soledad y habla de amor, en el grito de las letras. Ellos alentaron, escucharon, corrigieron y abrazaron mis sueños dándome la oportunidad de hacerlos realidad. Pero el invisible COVID19, a quien solo podemos ver en miles de vidas perdidas en el mundo, echó por tierra hermosos proyectos, que la gente linda de C.A.L. tenía para celebrar estos 25 años de vida, en los que me vería incluida. Queridos escritores, poetas, y amigos: Deseo felicitarlos por estos 25 intensos años de llevar amor, intriga, suspenso, delirio, y millones de sensaciones visuales, a cada persona que tiene la inigualable felicidad de abrir y leer un libro. Gracias a quienes me hicieron un poema de bienvenida, a quienes me regalaron un libro de su autoría, a quienes me invitaron a eventos, a quienes me alientan a seguir escribiendo y a quienes me llamaron la atención cuando me equivoqué. Sepan que ni virus, ni pandemias, ni tempestades, ni maldades, podrán ser suficientes para que una mano, un lápiz y un papel sean separados, sepan que, las ideas seguirán siendo expresadas y que los proyectos llegarán a ser logros, con la sola ayuda de Dios. Abrazo enorme para todos los integrantes de Campana Amanecer Literario. A los que pasaron, agradezco su legado y a los que son parte hoy de estos 25 años, los valoro. Derlinda Helse - Integrante de Campana Amanecer Literario





