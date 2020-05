Efemérides del día de la fecha, 22 de Mayo

DÍA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 55/201 en el año 2000, en este día se conmemora la aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica en el año 1992. El mismo fue un acuerdo global cuyos objetivos principales fueron la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos naturales. El tema de este año es "Nuestras soluciones están en la naturaleza" y subraya la importancia del trabajo colectivo para construir un futuro en armonía con la naturaleza. Los recursos biológicos son cruciales para el desarrollo de la humanidad, no obstante, la acción indiscriminada del hombre atenta contra éstos poniendo en peligro de extinción a 1 millón de especies de animales y plantas. Por otra parte, la pérdida de biodiversidad propicia el aumento de los casos de zoonosis (enfermedades transmitidas por animales a los humanos) al entrar en contacto la vida silvestre con los humanos y, en consecuencia, propagar patógenos potenciales. Por eso, científicos y especialistas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) consideran que la integridad de los ecosistemas regulan las enfermedades al dificultar la extensión de los patógenos.



FALLECE "RINGO" BONAVENA Oscar Natalio Bonavena nació el 25 de septiembre del año 1942 en Boedo, Buenos Aires. Atestó sus primeros golpes en el club de sus amores, Huracán, donde entrenó intensamente desde los 15 años. A los 17 años se consagró campeón amateur y, dos años después, campeón sudamericano. Sin embargo, en el año 1963, la Federación Argentina de Boxeo (FAB) le prohibió pelear en el país por un año por haber mordido la tetilla de Lee Carr durante los Juegos Panamericanos en San Pablo. Imposibilitado a boxear, Bonavena partió a los Estados Unidos, donde debutó venciendo por "knock out" a Lou Hicks. En el año 1965 retornó al país y, tras vencer a Gregorio "Goyo" Peralta, se consagró campeón argentino de peso pesado. Al año siguiente venció al campeón canadiense George Chuvalo, y perdió contra Joe Frazier; en el año 1968, tuvo su revancha contra Zora Folley dejándolo atónito con sus golpes rápidos y precisos. A lo largo de su carrera subió al ring 68 veces, ganó 58 peleas, empató 1 y perdió sólo 9 con grandes contrincantes:"cada rival es un peligro latente. Cada combate es una nueva embestida que la vida nos depara. Cada triunfo es un paso más hacia lo que uno se ha propuesto. En definitiva, el boxeo y los boxeadores no son nada fáciles."En el año 1970 peleó con el imbatible Muhammad Ali, en una pelea cargada de emociones en la que el norteamericano se quedó con la victoria y se refirió al argentino como "el contrincante más difícil hoy en día". Falleció en el año 1976 en Nevada, Estados Unidos. SE ESTRENA "INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL" Un día como hoy en el año 2008, se estrenaba "Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal."Dirigida por Steven Spielberg y producida por George Lucas, la película protagonizada por Harrison Ford, Cate Blanchett y Shia LaBeouf devolvió a la gran pantalla al icónico personajetras 19 años. Su última película, "Indiana Jones y la última cruzada", se había estrenado en el año 1989 y desde entonces el director estadounidense había sido bombardeado con preguntas acerca de cuándo sería la siguiente aventura del célebre arqueólogo: "durante los últimos diez o doce años, he hecho muchas y muy diferentes películas, cintas que necesitaba hacer para mí mismo con pasión. Pero esta, se lo prometo, la hago por ustedes, chicos y chicas; esta es completamente para ustedes. Hemos vuelto y estamos en buena forma" comentó Spielberg durante el rodaje de la película en el año 2007.





Efemérides del día de la fecha, 22 de Mayo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar